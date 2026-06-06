Как выбрать качественное сливочное масло: на упаковке обязательно должна быть эта надпись

Как правильно выбирать сливочное масло / © Unsplash

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На первый взгляд выбрать сливочное масло очень просто. Однако на практике даже продукт с надписью «Сливочное масло» может существенно отличаться по качеству. Некоторые производители используют более дешевое сырье, другие экономят на технологии производства, поэтому покупатель получает продукт с худшими вкусовыми и питательными свойствами. Эксперты советуют обращать внимание не только на название, но и несколько важных отметок на упаковке, которые помогут отличить действительно качественное масло от дешевых аналогов.

В первую очередь ищите ДСТУ и правильный состав

Специалисты контроля качества пищевых продуктов рекомендуют проверять наличие отметки ДСТУ 4399:2005. Именно этот государственный стандарт регламентирует производство натурального сливочного масла в Украине. Если продукт изготовлен по техническим условиям, изготовитель может использовать другие рецептуры и технологии.

Не менее важен и состав. В настоящем сливочном масле должны быть только пастеризованные сливки или сливки и молоко. Любые растительные жиры, пальмовое масло, стабилизаторы или заменители молочного жира говорят о том, что перед вами уже не классическое сливочное масло.

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Жирность может многое рассказать о качестве продукта

Эксперты считают, что самым лучшим выбором является масло жирностью 82,5%. Именно оно содержит больше всего молочного жира и минимальное количество влаги. Такое масло имеет насыщенный сливочный вкус, хорошо подходит для выпечки и не теряет свои свойства при нагревании.

Масло жирностью 72,5% тоже является натуральным продуктом, но содержит больше влаги. А вот продукты с очень низкой жирностью часто могут оказаться уже не маслом, а всевозможными масляными смесями или спредами.

Цвет и консистенция также имеют значение

Многие покупатели ошибочно полагают, что чем желтее масло, тем оно качественнее. На самом деле, натуральное сливочное масло может иметь цвет от почти белого до светло-желтого в зависимости от сезона, рациона коров и особенностей производства.

Качественный продукт остается в холодильнике, но легко намазывается после непродолжительного пребывания при комнатной температуре. Если масло слишком хрупкое или, наоборот, подозрительно мягкое сразу после холодильника, это может свидетельствовать о нарушении технологии производства или наличии посторонних жиров.

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Не ориентируйтесь только на цену

Производство одного килограмма натурального сливочного масла требует большого количества молока. Поэтому настоящий качественный продукт не может стоить слишком дешево. Если цена значительно ниже средней на рынке, следует внимательно перечитать склад и проверить стандарт производства.

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