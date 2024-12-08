Как выбрать какао-порошок: что нужно знать о качественном продукте

Сегодня на полках магазинов можно увидеть многие виды и сорта какао и от украинских, и от иностранных производителей. Важно среди такого разнообразия выбрать хороший продукт. И ориентироваться на цену в этом случае не стоит, потому что дорогой – не всегда означает качественный.

Как выбрать качественный продукт – в материале ТСН.ua.

Какао-порошок – порошкообразная масса, которую изготовляют из плодов какао деревьев. Их высушивают, а затем перемалывают в порошок. Даже в таком виде в нем хранится много полезных веществ.

Как отличить какао от подделки? ​

Специалисты советуют обращать внимание на целостность упаковки, внешний вид какао, аромат, вкус и степень измельчения.

Информация на упаковке

Прежде всего упаковка – будь то пакет или бумажная коробка – должна быть неповрежденной. На нем должна быть указана дата производства, срок хранения и т.п. Информация о продукте должна быть четко написана.

Важна жирность кака-порошка. Массовая доля должна составлять от 12 до 20%. Если жиров меньше, это невкусный кондитерский какао-порошок. В составе не должно указываться, что в продукт содержит какао-веллу — молотую шелуху бобов.

Заметим, что какао достаточно высококалорийный продукт. В 100 г содержится 374 ккал.

Характеристика кака-порошка

Качественное какао коричного цвета. Если окраска порошка светлее или очень темная, то, скорее всего, этот продукт низкого качества. Важно, чтобы продукт имел мелкий помол и легкий запах классического шоколада. Если какао горькое на вкус, имеет комочки и посторонний запах, это говорит о некачественном товаре и неправильных условиях хранения.

Качественные какао-порошки не содержат ароматизаторы, красители, усилители вкуса, стабилизаторы, ГМО, примеси.

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