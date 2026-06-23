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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

Как выбрать матрас: простой способ проверки жесткости "кулак под поясницу"

Выбор матраса влияет на качество сна, состояние позвоночника и самочувствие утром. Даже дорогой матрас не гарантирует комфорта, если его жесткость подобрана неправильно.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Жесткость матраса: как выбрать

Жесткость матраса: как выбрать / © pexels.com

Один из простых способов проверки — так называемое правило «кулак под поясницу», которое помогает понять, подходит ли вам модель еще до покупки.

Почему важна правильная жесткость матраса

Жесткость матраса определяет, как тело поддерживается во время сна и сохраняется ли естественное положение позвоночника.

Если матрас:

  • слишком мягкий — таз и плечи «проваливаются», позвоночник искривляется;

  • слишком жесткий — возникает давление на суставы, появляется дискомфорт и онемение;

  • оптимальный — равномерно поддерживает тело и позволяет мышцам расслабиться.

Правильно подобранная жесткость обеспечивает комфортный сон и снижает риск боли в спине.

Что такое правило «кулак под поясницу»

Это простой бытовой тест, который помогает проверить, подходит ли матрац по жесткости.

Как провести тест:

  1. Лягте на спину на матрас.

  2. Попытайтесь продвинуть кулак в пространство под поясницей.

  3. Оцените чувство.

Результаты теста:

  • если кулак проходит легко — матрас может быть слишком жестким;

  • если не проходит совсем — матрас слишком мягкий;

  • если есть легкое сопротивление и удобная поддержка — жесткость подобрана правильно.

Этот метод не заменяет медицинские рекомендации, но хорошо помогает в магазине или дома быстро оценить комфорт.

Как выбрать матрас по индивидуальным параметрам

Жесткость матраса зависит от нескольких факторов:

  1. Вес тела: до 60 кг — лучше мягкие модели, 60–90 кг — универсальная средняя жесткость, более 90 кг — средне-жесткие или жесткие матрасы.

  2. Вне сна: на боку — более мягкие модели для уменьшения давления на плечи, на спине — средняя жесткость, на животе — средне-жесткие матрасы для поддержки поясницы.

  3. Состояние спины: при наличии боли в спине лучше избегать крайностей и выбирать сбалансированную среднюю жесткость.

Типичные ошибки при выборе матраса

Многие ошибаются, ориентируясь только на миф:

  • «чем жестче — тем лучше для спины»;

  • выбор без учета веса и позы сна;

  • покупка без тестирования в настоящем положении.

На самом деле матрас должен не исправлять тело, а поддерживать его естественную анатомию.

Правильный выбор матраса — это баланс между комфортом и поддержкой. Простой тест «кулак под поясницу» помогает быстро оценить жесткость и понять, подходит ли вам конкретная модель. Но самое важное — учитывать индивидуальные особенности тела и привычки сна.

FAQ

Как определить, что матрас слишком жесткий?

Если после сна появляется онемение в плечах или бедрах, а тело не погружается в поверхность — матрас, вероятно, слишком жесткий.

Какой матрас самый лучший для спины?

Чаще ортопеды рекомендуют матрасы средней жесткости, поскольку они обеспечивают баланс поддержки и комфорта для большинства людей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
73
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