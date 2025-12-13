Как выбрать подарок парню на Новый год, чтобы он не разочаровался: лучшие варианты 2026

Что подарить любимому на Новый год 2026 / © pexels.com

Но что делать, если идей совсем нет? Давайте рассмотрим несколько вариантов, которые точно понравятся мужчине.

Прежде всего вспомните, чем увлекается ваш любимый, но не спешите покупать первое, что попало под руку. Для начала посоветуйтесь с его друзьями по интересам.

К примеру, если мужчина любит спорт — спросите совета у его товарищей по команде. Если он увлекается программированием — узнайте у друзей из компьютерного клуба, не упоминал ли он какую-либо нехватку оборудования или аксессуаров. Возможно именно такой подарок будет самым нужным.

А если ваш парень не делится увлечениями с окружающими, подарочный сертификат в специализированный магазин станет безошибочным решением.

Если же у мужчины нет конкретных хобби, выберите подарок-впечатление. Это может быть неожиданная поездка, полет на воздушном шаре, прыжок с парашютом, конная прогулка, мастер-класс или посещение картинга. Если в вашем городе выступает любимая рок-группа, купите билеты на концерт. А если он фанат футбольного клуба — подарите билет на матч.

Когда бюджет ограничен и идей совсем нет, сделайте подарок своими руками. К примеру, испеките милое новогоднее печенье и красиво его оформите, добавьте бутылку шампанского и организуйте романтический ужин с сюрпризом. Такой жест станет для него самым лучшим подарком на Новый год и оставит теплые воспоминания на целый год.