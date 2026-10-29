Как выбрать породу собаки: кинолог с 40-летним опытом назвал важнейшие критерии

Выбор собаки зависит не только от внешности и популярности породы, но и от характера животного, его потребностей в движении и дрессировании. / © iStock

Реклама

При выборе домашнего питомца люди часто ориентируются на внешность, размер или популярность породы. Однако даже милейший щенок может потребовать гораздо больше времени, физической активности и внимания, чем будущий владелец готов ему уделять. Поэтому, прежде всего, важно понять, совпадают ли потребности собаки с привычным ритмом жизни человека.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на советы кинолога Грэма Симса, который в течение четырех десятилетий работал с собаками и их владельцами. По его оценке, за это время через его обучение прошли около 3500 собак.

Реклама

Специалист советует начинать с породы, которая уже нравится, но не останавливаться на этом. Следует заранее изучить ее темперамент, природные инстинкты, потребность в нагрузках и особенности воспитания. Также нужно учитывать собственный опыт содержания животных и то, сколько времени удастся уделять прогулкам и уходу.

Реклама

Сью Кетленд, специалист по обучению собак благотворительной организации Woodgreen Pets Charity, отмечает: важно оценивать не только нынешние обстоятельства, но и возможности ухаживать за животным в последующие годы. Кроме породных особенностей, на поведение собаки влияют возраст, здоровье, опыт и собственный характер.

Какие породы собак требуют больше внимания

Различные породы имеют разные потребности. Одни охотно проводят время с хозяином и быстро учатся, другие нуждаются в постоянных занятиях, длительных прогулках или особом уходе за шерстью.

Кавапу — для тех, кто любит активное общение

Кавапу — помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя. Эти собаки обычно общительны и ласковы, стремятся быть рядом с людьми и участвовать в домашних делах.

Однако небольшой размер и плюшевый вид не означают, что животное нуждается в минимальном уходе. Кавапу необходимы ежедневные прогулки, умственная стимуляция и регулярное расчесывание шерсти. Перед выбором такой собаки стоит учесть, будет ли у семьи достаточно времени на общение и уход.

Реклама

Бордер-колли — для активных и опытных владельцев

Бордер-колли известны высоким интеллектом и способностью быстро усваивать команды. В то же время это рабочие собаки, которым нужны не только физические нагрузки, но и постоянные интеллектуальные занятия.

Такому любимцу может быть мало коротких прогулок вокруг дома. Игры на поиск предметов, обучение новым командам и другие занятия помогают удовлетворить его потребность в активности. Бордер-колли лучше подходит людям, которые готовы регулярно заниматься с собакой.

Корги — маленькая собака с рабочим характером

Корги часто кажутся идеальными домашними компаньонами из-за небольшого роста и характерной внешности. Однако исторически их использовали для выпаса скота, поэтому они сохранили активность, смекалку и склонность контролировать происходящее вокруг.

Эти собаки нуждаются в прогулках, играх и последовательном воспитании. Корги могут хорошо подойти людям, которые любят проводить время с животным, обучать его командам и поддерживать его физическую активность.

Реклама

Лабрадор и золотистый ретривер — для любителей прогулок

Лабрадоры обычно дружелюбны, с готовностью учатся и часто хорошо реагируют на поощрение пищей. Однако они подвержены набору лишнего веса, поэтому владельцам важно следить за питанием и обеспечивать достаточную двигательную активность.

Золотистые ретриверы также нуждаются в регулярных прогулках и занятиях. Несмотря на кроткий вид, это активные собаки, которым необходимы общение, игры и умственная нагрузка. Кроме того, их шерсть нужно регулярно расчесывать.

Обе породы могут стать отличными компаньонами для активной семьи, но их характер и потребности все равно следует оценивать индивидуально.

Спрингер-спаниель — общительный, но энергичный

Английские спрингер-спаниели обычно хорошо взаимодействуют с людьми и другими собаками и могут успешно учиться с помощью игр с предметами для апорта.

В то же время высокий уровень энергии делает их не лучшим выбором для тех, у кого нет времени на длительные прогулки и активные занятия. Будущим владельцам следует учесть, что собаке понадобится регулярная физическая нагрузка.

Такса и йоркширский терьер — небольшой размер не означает мало хлопот

Таксы любознательны, самостоятельны и настойчивы. Они могут с удовольствием участвовать в поисковых играх, но нуждаются в последовательном воспитании. Особого внимания требует их спина: важно поддерживать здоровый вес и избегать нагрузок, которые могут их травмировать.

Йоркширские терьеры, несмотря на компактный размер, также активны и любознательны. Они нуждаются в общении, воспитании и уходе за шерстью. Так что выбирать маленькую собаку только из-за предположения, что с ней будет меньше хлопот, не стоит.

Какую породу кинолог советует оценить особенно внимательно

Отдельную оговорку Грэм Симс высказал по поводу стаффордширских бультерьеров. Он считает, что их сила, настойчивость и особенности поведения могут создавать трудности для владельцев, не готовых уделять достаточно внимания воспитанию.

Кинолог также выразил мнение, что некоторые представители этой породы могут конфликтовать с незнакомыми собаками во время прогулок. Однако это именно его оценка: она не означает, что все стаффордширские бультерьеры имеют одинаковый характер или обязательно будут вести себя агрессивно.

Как и в случае с другими породами, важно учитывать индивидуальный темперамент животного, его предыдущий опыт социализации и качество воспитания. Перед тем как брать собаку, следует познакомиться с ней лично и обсудить ее поведение с ответственным заводчиком или специалистом по поведению животных.

Главный совет кинолога — выбирать собаку не по моде или внешности, а по тому, насколько ее потребности отвечают возможностям будущего хозяина.

Как выбрать собаку для своего образа жизни — последние новости

Прежде чем заводить собаку, следует оценить не только внешность животного, но и то, насколько ее характер и потребности соответствуют образу жизни будущего хозяина. Для людей без опыта особенно важны обучаемость, адаптивность и темперамент, поэтому ветеринары выделяют породы, которые подходят начинающим владельцам . Однако даже собака со спокойным характером требует времени, воспитания и регулярного ухода.

Активным породам нужны длительные прогулки и занятия, собакам с выраженными поведенческими особенностями — последовательное воспитание и социализация. Если человек не готов к таким обязательствам, даже любимая порода может стать источником постоянных затруднений. Поэтому еще до появления животного дома следует честно оценить собственные возможности: не каждому человеку подходит жизнь с собакой , особенно если не хватает времени на прогулки, обучение и ежедневное внимание к любимцу.

Для семей выбор осложняется еще и тем, что собака должна вписаться в ритм жизни всех домашних. Важно учесть возраст детей, занятость взрослых и готовность совместно ухаживать за животным. Есть породы, которые хорошо подходят для семейной жизни , однако сама принадлежность к определенной породе не гарантирует совместимости: решающими остаются индивидуальный характер собаки, ее потребности и отношение к ней будущих хозяев.

Новости партнеров

Новости партнеров