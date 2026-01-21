Как выбрать постельное белье: что лучше бязь, сатин или перкаль

Как выбрать постельное белье

При выборе постельного белья из натурального хлопка покупатели чаще всего выбирают среди трех популярных типов тканей: бязи, перкаля и сатина. Хотя все эти материалы имеют одинаковое натуральное основание, они существенно отличаются друг от друга по своим эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Главная разница заключается в способе переплетения нитей, непосредственно влияющем на долговечность изделия, особенности ухода за ним и тактильные ощущения, которые вы получаете во время отдыха.

Как выбрать постельное белье

Бязь: прочность и простота в использовании

Бязь — это очень плотная ткань, которая совсем не блестит и имеет матовую поверхность. Ее любят за то, что она стоит недорого, очень крепкая и за ней легко ухаживать. Эта ткань настолько вынослива, что ее можно стирать в очень горячей воде для полной дезинфекции. Именно поэтому такое белье чаще покупают для больниц и поездов, где вещи приходится стирать постоянно.

На что стоит обратить внимание покупая постель из бязевой ткани

Главное при выборе бязи — это ее плотность, то есть то, насколько много нитей использовано на один сантиметр ткани.

Если вы хотите, чтобы постель служила долго, ищите плотность не менее 110–125 г/м². Если ткань слишком тонкая (например, 80 г/м²), она очень быстро протерется и станет непригодной для использования.

Советы по уходу

После стирки бязь всегда сильно мнется, поэтому ее обязательно нужно гладить. Однако утюг скользит по нему очень легко, так что это не займет много времени. Чтобы ткань оставалась мягкой, лучше не давать ей пересыхать после стирки и избегать использования сильных отбеливателей, портящих структуру нитей.

Перкаль: невероятная плотность и длительная служба

Среди всех вариантов хлопкового белья перкаль считается наиболее выносливым и прочным материалом. Благодаря особому плетению нитей он чрезвычайно износоустойчив: при должном уходе такие комплекты могут служить десятилетиями. При этом ткань не деформируется, не растягивается и очень долго сохраняет свой начальный цвет, оставаясь столь же привлекательной, как и в день покупки.

Технические характеристики качественного перкаля

Качественный перкаль имеет очень высокую плотность — от 100 до 160 г/м². Именно это делает его таким надежным и не позволяет перьям из подушек пробиваться наружу.

Главным недостатком ткани является то, что она сильно мнется. Если вы пересушите белье, разгладить складки будет достаточно затруднительно. Чтобы сделать ткань более мягкой, а процесс глажения — более легким, опытные хозяйки добавляют одну-две столовые ложки обычного уксуса во время полоскания.

Советы по уходу

Лучше стирать перкаль при 40 °C, чтобы сохранить его структуру. Хотя ткань достаточно крепкая и легко выдерживает температуру до 60 °C, умеренный режим поможет продлить срок ее жизни.

Сатин: нежность шелка и изысканный блеск.

Сатин выделяется среди других тканей своей гладкой, слегка блестящей поверхностью, на ощупь напоминающей шелк. Это мягкий и приятный к телу материал, придающий спальне особый уют и благородный вид. Однако следует помнить, что из-за своей деликатной структуры сатин требует немного больше внимания и осторожности в использовании, чем более простые ткани.

Характеристики и советы по эксплуатации постельного белья из сатина

Обычно плотность сатина составляет от 85 до 132 г/м2. Хотя он может казаться тоньше перкаля, его особое плетение обеспечивает достаточную прочность.

Эта ткань почти не мнется, поэтому кровать всегда смотрится аккуратно. Сатин очень легко гладить, а его мягкость делает сон максимально комфортным.

Чтобы белье не потеряло свой блеск, его следует стирать при температуре не выше 40 °C. Крайне важно избегать отбеливателей и сильных пятновыводителей, которые могут повредить нежные волокна. При бережном отношении такой комплект будет радовать вас около 5-7 лет.

Какое постельное белье выбрать

Чтобы не ошибиться с покупкой, ориентируйтесь на свои основные потребности: