Как выбрать самые сладкие и сочные апельсины: обратите внимание на эти четыре признака

Чтобы распознать действительно качественные фрукты, нужно выбирать плоды по нескольким признакам, означающим, что апельсины спелые, сладкие и вкусные.
Апельсины – это не только вкусные яркие фрукты, но и настоящий полезный суперфуд для здоровья. Поэтому многие любят покупать цитрусовые, особенно в холодное время года. Ибо они укрепляют иммунитет и поднимают настроение. А чтобы дома не разочароваться избранными плодами, рассказываем, ссылаясь на ресурс "Телеграф", как правильно выбрать сладкие и сочные апельсины.
Как не ошибиться и выбрать самые вкусные сочные апельсины
Следует заметить, что фрукты лучше выбирать не в сетках, так вы сможете визуально и на ощупь проверить качество апельсинов.
На что обратить внимание при выборе апельсинов.
- Внешний вид. Обратите внимание, имеет ли фрукт небольшое углубление со стороны, если оно есть, можно смело брать такой фрукт. Он будет сладким, сочным и без косточек.
- Вес. Здесь все просто – чем тяжелее апельсин, тем больше в нем сока. Если плод легок, он может быть сухим и не очень сладким.
- Аромат. Спелые апельсины обладают более выраженным освежающим ароматом. Незрелый фрукт практически не будет пахнуть, он скорее всего будет кислым и безвкусным.
- Кожура. Если кожура тоненькая и гладкая, такой апельсин можно смело класть в свою корзину, он будет спелым и сладким. Не стоит брать фрукты с толстой неровной кожурой, они будут не очень сладкими. Зеленоватая кожура будет свидетельствовать о том, что плод недозрелый. Спелые апельсины имеют яркий оранжевый цвет. Если кожура апельсина слишком блестящая, такой фрукт может быть обработан воском.
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