Как выбрать сладкие апельсины без косточек: в магазине обращайте внимание вот на эти признаки

Как выбрать апельсины без косточек / © pixabay.com

В магазине, к сожалению, не указывают, есть ли в апельсине косточки. Впрочем, существуют внешние признаки, по которым можно легко понять это и сделать правильный выбор. Рассказываем, как понять еще в магазине, что апельсины сладкие и без косточек.

Как выбрать сладкие апельсины без косточек

Признак №1: маленький пупок снизу плода. Часто апельсины без косточек имеют характерный круглый выступ или углубление снизу, так называемый пупок. Чем он меньше, тем выше вероятность, что внутри не будет косточек. Именно такие плоды обычно относятся к бессемянным сортам.

Признак №2: округлая форма. Апельсины без косточек имеют круглую, слегка приплюснутую форму. Если плод вытянутый или асимметричный, это часто свидетельствует о наличии семян. Симметрия — хороший знак качества.

Признак №3: тонкая, гладкая кожура. Тонкая и плотная кожура без грубых пор и морщин обычно присуща именно апельсинам без косточек. Грубая, толстая кожура часто скрывает плоды с семенами и менее сочной мякотью.

Признак №4: тяжелее, чем кажется. Возьмите апельсин в руку: качественный плод без семян кажется тяжелым для своего размера. Это означает, что в нем много сока и плотной мякоти, а не пустот с косточками.

Признак №5: насыщенный цвет без зеленых пятен. Спелые апельсины без косточек имеют равномерный ярко-оранжевый или оранжево-красный цвет. Зеленоватые участки могут свидетельствовать о недозрелости, а такие плоды чаще содержат косточки.

Если есть возможность, обращайте внимание на сорта типа «Навел», они почти всегда без косточек, сладкие и сочные. Также следует покупать апельсины среднего размера: слишком большие плоды чаще имеют семена.