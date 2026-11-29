Апельсины / иллюстративное фото / © Pixabay

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Сладкие и сочные апельсины станут прекрасным дополнением к зимним салатам, смузи или просто полезным перекусом. Помимо высокого содержания витамина С, эти цитрусовые богаты клетчаткой и калием, однако даже яркий на вид плод может оказаться сухим или кислым.

Чтобы не ошибиться с выбором в магазине, стоит обратить внимание на несколько важных деталей. Об основных признаках спелого и ароматного цитруса рассказывается в статье издания «EatingWell».

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Сочные апельсины обычно тяжелые

Выбирая апельсины в магазине или на рынке, обязательно подержите каждый плод в руке. Чем тяжелее фрукт, тем больше в нём сока, объясняет производительница цитрусовых в четвёртом поколении с фермы Reynolds Farms во Флориде и член местной комиссии по цитрусовым Эмма Рейнольдс Эзелл.

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По её словам, большой размер не всегда свидетельствует о значительном весе. Нередко более мелкие апельсины оказываются тяжелее и значительно сочнее крупных, поэтому перед покупкой стоит оценить каждый фрукт на ощупь.

Приятный аромат

Покупая апельсины, стоит их понюхать. Свежие и качественные фрукты должны иметь сладкий цитрусовый аромат ещё до того, как вы их очистите, отмечает Рейнольдс Эзелл.

Плотная текстура и тонкая кожица

Свежесобранные апельсины имеют плотную и твёрдую текстуру, однако со временем они теряют упругость. Слегка нажмите на плод большим пальцем и отложите те, которые кажутся слишком мягкими или рыхлыми. По словам Рейнольдса Эзелла, вмятины или морщинистая кожура свидетельствуют о том, что фрукт уже перезрел и начал портиться.

Многим знакома ситуация, когда апельсин, казавшийся крупным, после очистки оказывается в основном толстой кожурой с горьким белым слоем, а самой мякоти внутри совсем мало. В отличие от плодов из засушливых юго-западных регионов, флоридские апельсины имеют значительно более тонкую кожуру и минимальный белый подкожный слой, отмечает Рейнольдс Эзелл. Благодаря этому в таких фруктах содержится гораздо больше сока.

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Незначительные внешние недостатки не влияют на вкус плода

Кожица выполняет важную защитную функцию, предохраняя мякоть от повреждений. По словам Рейнольдса Эзелла, мелкие косметические дефекты на поверхности совершенно не портят вкус фрукта, если он остаётся тяжёлым, упругим и имеет приятный сладкий аромат.

Из-за особенностей субтропического климата на флоридских апельсинах иногда появляются потертости от ветра или небольшие пятна. Однако эти естественные следы не следует путать с мягкими гнилыми участками или вмятинами от ударов, объясняет эксперт.

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При выборе мандаринов не стоит ориентироваться только на ярко-оранжевый цвет кожуры, ведь вкус зависит от сорта и условий выращивания, а привлекательные на вид плоды могут оказаться кислыми или сухими. Лучше выбирать сорта клементинов, сатсумы или без косточек, сравнивать вес плодов одинакового размера, проверять целостность и упругость кожуры и не надеяться, что кислые мандарины дозреют и станут слаще после покупки.

Кроме того, с наступлением холодов на прилавках продуктовых магазинов появляется хурма, а рядом с ней — похожий на неё шарон, который на самом деле является сортом хурмы, выращенным, в частности, в Израиле, и отличающимся меньшим содержанием танинов, а значит, меньшей терпкостью. Оба фрукта содержат витамины А, С, Е и группы В, калий, магний, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет, пищеварение, зрение и регуляцию артериального давления.

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