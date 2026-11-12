Как выбрать сладкие мандарины: деталь, которая часто вводит покупателей в заблуждение

Как выбрать сладкие мандарины — основные признаки свежести / © Unsplash

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Мандарины с листьями часто привлекают внимание покупателей, ведь кажутся более свежими, чем другие фрукты. Однако зеленые веточки не гарантируют ни сочности, ни сладкого вкуса. Есть несколько других признаков, которые помогут выбрать качественные цитрусовые.

Об этом сообщило издание Interia.

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Почему не стоит ориентироваться на листья мандаринов

В сезон цитрусовых на прилавках появляются мандарины, которые продаются вместе с листиками и небольшими веточками. Покупатели нередко воспринимают это как признак свежести, хотя такой вывод может быть ошибочным.

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Зеленые листья не означают, что мандарины недавно сорвали с дерева. Даже после длительной транспортировки они могут сохранять свой цвет, если фрукты хранились в надлежащих условиях. И наоборот — подсохшие листочки необязательно указывают на плохое качество самих плодов.

К тому же на сладость мандаринов влияют, прежде всего, их сорт, степень зрелости и условия хранения. Поэтому отсутствие листьев вовсе не означает, что фрукт будет менее вкусным.

На что следует обратить внимание при покупке мандаринов

Один из самых простых способов оценить сочность мандарина — взять его в руки. Если сравнить два примерно одинаковых по размеру плода, более тяжёлый, как правило, будет содержать больше сока. А вот чрезмерная лёгкость может свидетельствовать о том, что мякоть уже потеряла часть влаги.

Стоит также проверить, насколько упруг фрукт. Качественный мандарин не должен быть слишком мягким, а на его поверхности не должно быть плесени, значительных повреждений или вдавленных участков. Морщинистая кожура также может быть признаком подсыхания.

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Не менее показателен запах цитрусовых. Если у плодоножки чувствуется приятный фруктовый аромат, это хороший признак. Зато запах затхлости или брожения — повод отказаться от покупки.

Должен ли сладкий мандарин обязательно быть ярким?

Еще одно распространенное заблуждение — выбирать цитрусовые исключительно по яркости кожуры. На самом деле даже насыщенный оранжевый цвет не гарантирует, что внутри будет сладкая мякоть.

Окраска мандаринов зависит от нескольких факторов, в частности от особенностей сорта и температуры в период выращивания. Именно поэтому зеленоватые плоды необязательно являются недозрелыми.

Решающим фактором для вкуса остается баланс сахара и кислоты. Таким образом, внешний цвет фрукта не всегда соответствует его сладости.

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Есть ли смысл платить больше за мандарины с веточками?

Учёные также изучали, насколько зелёная листва влияет на восприятие цитрусовых покупателями. В частности, в исследовании, опубликованном в 2021 году в журнале Foods, выяснилось, что наличие свежих листочков повышало привлекательность фруктов лишь для части опрошенных. Большинство участников не считало эту особенность весомым преимуществом.

Поэтому более высокая цена на мандарины с листьями необязательно оправдана их качеством. Обычные плоды, которые продаются на развес, могут быть такими же сочными и сладкими.

Лучше всего при покупке не полагаться только на внешнюю привлекательность цитрусовых, а проверять их вес, упругость и целостность кожуры. Это поможет снизить риск приобретения сухих или испорченных фруктов.

Напомним, ранее диетолог назвала 6 осенних фруктов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.

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