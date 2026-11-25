Как не ошибиться с мандаринами: какие сорта слаще и как распознать сочные плоды

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При покупке мандаринов не стоит ориентироваться исключительно на насыщенный оранжевый цвет кожуры. Даже красивые и спелые с виду плоды могут оказаться кислыми или сухими внутри. Есть несколько простых признаков, которые помогут выбрать сочные и сладкие фрукты.

Об этом пишет венгерское издание Egészség Kalauz.

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Иногда под привлекательной шкуркой можно найти кислый плод или фрукт с слишком большим количеством семян. Хорошая новость состоит в том, что не обязательно полагаться на случай. Сорт мандарина, который вы кладете в корзину, имеет большое значение, и несколько небольших признаков могут помочь вам распознать более качественные мандаринки.

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Какие мандарины обычно самые сладкие

В первую очередь следует обращать внимание на сорт фруктов. В частности, хорошим выбором могут быть клементины и сатсума.

Клементины обычно обладают приятным сладким вкусом, легко чистятся и содержат немного косточек. Сатсума отличается сочной мякотью и обычно почти не имеет семян.

При покупке можно искать на этикетках отметки Clementine, Satsuma или Seedless. Остальное означает, что фрукты не содержат косточек.

Как определить сочность мандарина по весу

Одна из самых простых уловок — сравнить вес плодов примерно одинакового размера.

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Если взять два одинаковых по величине мандарины, более тяжелый из них, скорее всего, будет содержать больше влаги. Слишком легкие фрукты могут оказаться сухими из-за потери жидкости.

Также стоит осмотреть кожуру. Она должна быть целой, упругой и слегка упругой. От плодов с мягкими поврежденными участками или признаками плесени лучше отказаться.

Почему цвет кожуры может обманывать

Распространенное заблуждение покупателей — выбирать исключительно самые яркие оранжевые мандарины. На самом деле, цвет зависит не только от спелости, но и от сорта и условий выращивания.

Поэтому даже фрукты с зелеными пятнами могут быть сладкими. Так же не стоит делать выводы о вкусе только по форме: идеально круглый мандарин не обязательно будет лучше немного приплюснутого.

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Отдельно следует обратить внимание на упаковку. Мандарины часто продают в оранжевых или красных сетках, которые визуально делают их более яркими и привлекательными.

Если есть возможность лучше покупать фрукты на вес. Так можно осмотреть каждый плод, сравнить его вес и отложить поврежденные экземпляры. Если же приобретаете фасованные мандарины, проверьте также нижнюю часть упаковки — там могут прятаться помятые или испорченные фрукты.

Станут ли мандарины слаще, если оставить их на кухонном столе на несколько дней

Распространенным заблуждением является то, что слегка кислые мандарины созреют и станут слаще дома за несколько дней. Однако цитрусовые ведут себя в этом плане иначе, как бананы, груши или авокадо. После сбора урожая мандарины практически не скапливают дополнительного сахара. Поэтому ожидать, что кислый фрукт через несколько дней станет сладким, не стоит.

Вы купили кислые мандарины? Вот как сделать их вкуснее

Вам не обязательно отказываться от менее сладких мандаринов. Если вы хранили фрукты в холодильнике, извлеките их примерно за час до употребления. При комнатной температуре ароматы мандарина могут быть более выраженными, а вкус более приятным. Конечно, это не изменит содержание сахара во фруктах.

Также хорошей идеей может быть сочетание кислых мандаринов с более сладкими фруктами, такими как бананы, спелые груши или яблоки. Таким образом, вы можете добиться более сбалансированного вкуса фруктового салата без добавления сахара. Кислые мандарины также отлично смешиваются с кашей, натуральным йогуртом, заправками для салатов, тортами.

Следует ли хранить мандарины в холодильнике или при комнатной температуре

Правильный способ хранения зависит, прежде всего, от того, как быстро вы хотите съесть фрукты. Если вы собираетесь использовать мандарины в течение нескольких дней, вы можете безопасно хранить их при комнатной температуре в прохладном, хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей и обогревателей.

Однако, если вы приобретаете большее количество, следует поместить его в отделение для фруктов и овощей холодильника. При благоприятных условиях она может сохранять свое качество до двух-трех недель, хотя это в значительной степени зависит от ее свежести и сорта на момент покупки.

Не храните мандарины в герметичном полиэтиленовом пакете, так как накапливающаяся влага может способствовать образованию плесени. Периодически проверяйте фрукты и как можно быстрее удаляйте начинающие портиться.

Мыть мандарины перед хранением не нужно: достаточно сделать это непосредственно перед употреблением.

Следует ли удалять белые волокнистые части из долек мандарина

Многие люди часами удаляют крохотные белые нити из мандаринов, но с точки зрения питания полезным может быть наоборот. Эти белые части являются частью природной структуры фрукта и полностью съедобны.

Раньше мы писали, какие фрукты полезны для кишечника.

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