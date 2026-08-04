Как выбрать сладкий арбуз: 4 признака, которые действительно стоит проверить

Арбузы / © unsplash.com

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Сладкий арбуз не определить по одному магическому тесту. Перед покупкой оцените полевое пятно, форму, вес и звук, а для безопасности — прежде всего место продаж и состояние плода.

ТСН.ua собрал для вас только действенные советы

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Сначала осмотрите полевое пятно

Полевое пятно — это участок, на котором арбуз лежал на земле во время созревания. Кремово-желтый или светло-бежевый цвет считают лучшим признаком спелости, чем белое или почти незаметное пятно.

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В то же время, это не гарантия сладости. Полевое пятно помогает оценить, как созревал плод, но вкус зависит не от одной детали. Поэтому не отбрасывайте арбуз только из-за отсутствия «идеального» узора на кожуре и не покупайте его только по желтой стороне.

Четыре быстрые проверки перед покупкой

После пятна посмотрите на сам плод. Лучше выбрать арбуз, который:

имеет ровную, симметричную форму без резких вмятин и деформаций;

не имеет трещин, проколов, мокрых или мягких участков на кожуре;

кажется тяжелым для своего размера – это может свидетельствовать о сочной мякоть;

при легком постукивании издает глубокий, глухой звук.

Звук – только вспомогательный тест, а не приговор. Без опыта его легко оценить неправильно, поэтому используйте этот способ вместе с осмотром кожицы, формы и веса. Не полагайтесь только на сухой хвостик, паутинку на поверхности или разделение арбузов на мужские и женские.

Как купить арбуз безопаснее

Для более безопасной покупки арбузы должны лежать не просто на земле, а на специальных поддонах в месте продаж, где можно контролировать условия хранения.

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Не берите арбуз с поврежденной шкуркой, мягкими пятнами или признаками порчи. Не покупайте уже разрезанный плод и не просите продавца надрезать его для проверки спелости: из-за поврежденной кожицы внутрь могут попасть бактерии. Дома разрезанный арбуз храните только в холодильнике.

Критерии безопасной покупки и хранения арбуза подробно объясняли в материале о безопасном выборе арбуза .

Чего не покажет внешний вид

Цвет мякоти, прожилки, вкус или пятно на кожуре не позволяют достоверно определить содержание нитратов. Нитраты невозможно проверить «на глазок» — для этого нужно лабораторное исследование.

Поэтому не стоит пугаться каждого раннего арбуза или искать признак, якобы мгновенно обличающий опасный плод. Более практичные шаги – покупать в официальных местах, не брать поврежденные или разрезанные плоды и хранить арбуз после покупки должным образом.

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