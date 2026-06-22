Как выбрать сладкую черешню: простые признаки, выдающие качественный плод

Черешня / © unsplash.com

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С наступлением пика сезона черешен потребители часто сталкиваются с проблемой выбора качественных плодов. Чтобы приобрести сочные и сладкие фрукты, специалисты советуют обращать внимание на цвет кожицы, состояние плодоножек и аромат, поскольку внешний вид является главным показателем свежести и спелости продукта.

Об этом пишет Pysznosci.

Как выбрать вкусную черешню — простые советы

Лучший период для покупки черешней — с середины июня до середины июля, когда плоды созревают естественным путем. При осмотре товара, прежде всего, следует обращать внимание на цвет и состояние поверхности ягод.

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«Большинство темных сортов достигают пика сладости, когда у плода насыщенный бордовый, почти черный цвет», — отмечают эксперты.

Более светлые сорта также должны иметь равномерный цвет. Кожа свежей ягоды должна быть гладкой, натянутой и блестящей. Наличие морщинок, мягких пятен или трещин свидетельствует о том, что фрукт потерял свежесть или начал портиться.

Важным показателем является и состояние плодоножки. Свежие черешни обязательно должны иметь зеленые и гибкие «хвостики». Если они сухие, коричневые или легко отпадают, то это свидетельствует о том, что ягоды были собраны давно. Именно плодоножка помогает удерживать сок внутри плода, сохраняя его жесткость.

Что касается размера плодов, специалисты отмечают, что он не всегда является залогом вкуса. Главным критерием должна быть твердость и мясистость: слишком мягкие ягоды часто перезрелые, а чрезмерно твердые — могут оказаться недозрелыми.

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На что еще следует обращать внимание перед покупкой черешни

Кроме визуальных признаков, следует обращаться к обонянию. Спелые плоды всегда обладают приятным фруктовым ароматом. Отсутствие запаха часто свидетельствует о том, что ягоды будут лишены выраженного вкуса, следовательно, не подойдут для употребления в сыром виде или использования в выпечке.

Лучшим местом для покупки эксперты называют местные рынки, где покупатели могут попробовать товар перед оплатой. Также при выборе стоит интересоваться сортом ягод. К списку наиболее популярных сладких сортов, доступных в продаже, относятся Kordia, Regina, Sweetheart и Burlat.

Напомним, в Украине наблюдается дефицит малины нового урожая, из-за чего цены на ягоду остаются очень высокими. В некоторых торговых сетях Киева ее продают почти по 1000 грн за кг. Эксперты рынка объяснили такой скачок цен.

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