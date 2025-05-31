Как выбрать сладкую клубнику: фермеры ответили на что смотреть при покупке

Клубника / © Pixabay

Реклама

Ничто так не разочаровывает, как купить клубнику, а потом обнаружить, что она кислая или безвкусная. Чтобы этого избежать, достаточно знать одну простую хитрость, которой пользуются даже фермеры.

Об этом сообщило издание Express.

Сезон клубники в разгаре, и полки магазинов манят ярко-красными корзинками с ягодами. Но не всегда клубника оказывается сладкой: часто после покупки она может быть кислой или пресной.

Реклама

По совету фермеров, нужно обратить внимание на верхушку ягоды — зону под зелеными листьями. Если она такого же насыщенного рубиново-красного цвета, как и остальная клубника, то это признак спелости и сладкого вкуса. Но если участок возле стебля более светлый или желтоватый — ягода еще не созрела и может быть терпкой.

Это правило называется «Tip Top» — и им активно пользуются фермеры на рынках и во время сбора клубники. Темные красные пятна также могут свидетельствовать о большей сладости.

Специалисты советуют:

спелую клубнику лучше потреблять сразу;

более твердую — хранить в холодильнике (в контейнере с бумажным полотенцем), оставляя листья нетронутыми до момента употребления;

пресные ягоды можно замочить с сахаром или использовать для смузи и джемов.

Ранее мы писали, как опытные садоводы не выбрасывают скошенную траву с газона.

Реклама