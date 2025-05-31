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Как выбрать сладкую клубнику: фермеры ответили на что смотреть при покупке
Чтобы клубника не разочаровала, достаточно проверить одну деталь перед покупкой.
Ничто так не разочаровывает, как купить клубнику, а потом обнаружить, что она кислая или безвкусная. Чтобы этого избежать, достаточно знать одну простую хитрость, которой пользуются даже фермеры.
Об этом сообщило издание Express.
Сезон клубники в разгаре, и полки магазинов манят ярко-красными корзинками с ягодами. Но не всегда клубника оказывается сладкой: часто после покупки она может быть кислой или пресной.
По совету фермеров, нужно обратить внимание на верхушку ягоды — зону под зелеными листьями. Если она такого же насыщенного рубиново-красного цвета, как и остальная клубника, то это признак спелости и сладкого вкуса. Но если участок возле стебля более светлый или желтоватый — ягода еще не созрела и может быть терпкой.
Это правило называется «Tip Top» — и им активно пользуются фермеры на рынках и во время сбора клубники. Темные красные пятна также могут свидетельствовать о большей сладости.
Специалисты советуют:
спелую клубнику лучше потреблять сразу;
более твердую — хранить в холодильнике (в контейнере с бумажным полотенцем), оставляя листья нетронутыми до момента употребления;
пресные ягоды можно замочить с сахаром или использовать для смузи и джемов.
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