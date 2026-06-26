Как выбрать спелый и сладкий арбуз: диетолог назвал 10 признаков, на которые стоит обратить внимание

Арбузы / © Pixabay

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Выбор вкусного арбуза часто кажется делом случая, однако существует ряд признаков, которые помогают определить, созрел ли плод естественным путем. Диетолог советует обращать внимание не только на цвет кожуры, но и на форму, вес, звук при постукивании и даже состояние хвостика.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

При выборе арбуза в первую очередь обратите внимание на полевое пятно — участок, на котором плод лежал во время созревания. Если она кремово-желтая или светло-бежевая, это означает, что арбуз созрел естественным путем. А вот белое или слишком светлое пятно может свидетельствовать о том, что его сорвали преждевременно. Считается, что более насыщенный цвет этого участка является признаком более сладкой мякоти.

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Не менее важное значение имеет форма плода. Спелый и качественный арбуз обычно имеет ровные, симметричные очертания без заметных деформаций. Если он перекошен или неровный, это может быть следствием неравномерного роста, что иногда влияет на вкусовые качества. Исключением являются лишь сорта, которые специально выращивают в необычных формах.

Специалисты также советуют оценить внешний вид кожуры. У спелого арбуза она имеет равномерную окраску и матовую поверхность. Если же кожура слишком блестит, это может свидетельствовать о том, что плод ещё не успел полностью созреть.

Для полосатых арбузов существует ещё один простой способ проверки. Нужно сложить вместе указательный и средний пальцы и приложить их между двумя тёмно-зелёными полосами. Если расстояние между ними соответствует ширине двух пальцев, это может означать, что арбуз имел достаточно времени для накопления сахаров. В то же время этот метод не подходит для мини-арбузов.

Еще один признак, на который стоит обратить внимание, — темные сетчатые следы на кожуре. Такие отметины, которые часто называют «сахарными пятнами», считаются признаком сладкого и сочного плода.

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Проверить арбуз можно и по звуку. Если слегка постучать по нему костяшками пальцев и услышать глубокое, полое звучание, это свидетельствует о высоком содержании воды и хорошей сочности. Если же звук глухой или плоский, плод может быть недозрелым или уже перезрелым.

Также необходимо внимательно проверить целостность кожицы. Она должна быть прочной, гладкой и без заметных повреждений. Незначительные естественные царапины не представляют угрозы, однако трещины, порезы, мягкие места, вмятины или бугорки могут указывать на повреждения, которые влияют не только на вкус, но и на безопасность арбуза.

Эксперт также советует обязательно оценить вес арбуза. Лучше всего выбирать тот плод, который кажется самым тяжёлым для своего размера. Большой вес свидетельствует о высоком содержании воды, а значит — о сочной мякоти. Если же арбуз слишком лёгкий, это может означать, что он недостаточно спелый или уже потерял часть влаги.

В заключение стоит обратить внимание на хвостик. Если он сухой и коричневый, это означает, что арбуз созрел на баштане. Зелёный стебель, напротив, может свидетельствовать о том, что урожай собрали ещё до полного созревания.

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Напомним, ранее американские диетологи развеяли распространённый детский миф об опасности проглатывания семян арбуза и рассказали об их уникальных питательных свойствах для организма.

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