Как выбрать свежие, вкусные и качественные яйца: восемь секретов, о которых мало кто знает

Яйца категории С2 и С3. Эти яйца считаются более качественными и натуральными. Их несут молодые куры, которые еще не подверглись воздействию гормональных добавок.

Сельские яйца. Это экологичный продукт, который имеет категории Д2 и Д3. Они обычно продаются на рынках и в фермерских магазинах. В супермаркетах такой продукт встречается достаточно редко. Яйца имеют мощный состав белков, витаминов и других полезных веществ.

Цвет скорлупы не влияет на вкус и качество. Не имеет значения, какого цвета скорлупа — коричневая или белая, ее оттенок никоим образом не сказывается на качестве яиц. Достаточно интересно, что есть яйца зеленовато-голубого цвета, их несут курицы арауканской породы. Эти яйца ценятся за прочность своей скорлупы.

Шероховатая скорлупа — не приговор. Шероховатость скорлупы не является показателем плохого качества куриных яиц. Эксперты говорят, что она может быть такой из-за того, что курица нервничала. На органических фермах стресс у птиц снимают с помощью чая из календулы и валерианы.

Цвет желтка. Если желток насыщенного желтого цвета, то яйцо будет вкуснее и качественнее — это обычный миф. Цвет желтка будет зависеть от того, что едят птицы. Если кормить кур сбалансированным кормом, то желток будет иметь яркий цвет и больше витаминов в своем составе.

Вкус яиц зависит от рациона птиц. Натуральное и разнообразное питание кур будет прямо влиять на вкус и пользу яиц. Продукт будет содержать больше витаминов, белков и полиненасыщенных жиров, полезных для укрепления иммунитета, работы мозга и остроты зрения.

Запах имеет значение. Свежее качественное яйцо будет пахнуть курицей. Если сырое или вареное куриное яйцо имеет запах рыбы, вероятно, в корме для птиц содержалось много рыбной муки. Если яйца имеют посторонние неприятные запахи, их лучше не покупать.