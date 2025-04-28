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Как выбрать свежие, вкусные и качественные яйца: восемь секретов, о которых мало кто знает
Яйца содержат кучу витаминов и минералов, а еще они очень вкусные и легко готовятся, поэтому их любят практически все люди. Но не все знают, на что обращать внимание при покупке продукта, чтобы не прогадать с выбором.
Как правильно выбирать яйца в магазине, чтобы были качественные, свежие и вкусные
Яйца категории С2 и С3. Эти яйца считаются более качественными и натуральными. Их несут молодые куры, которые еще не подверглись воздействию гормональных добавок.
Сельские яйца. Это экологичный продукт, который имеет категории Д2 и Д3. Они обычно продаются на рынках и в фермерских магазинах. В супермаркетах такой продукт встречается достаточно редко. Яйца имеют мощный состав белков, витаминов и других полезных веществ.
Цвет скорлупы не влияет на вкус и качество. Не имеет значения, какого цвета скорлупа — коричневая или белая, ее оттенок никоим образом не сказывается на качестве яиц. Достаточно интересно, что есть яйца зеленовато-голубого цвета, их несут курицы арауканской породы. Эти яйца ценятся за прочность своей скорлупы.
Шероховатая скорлупа — не приговор. Шероховатость скорлупы не является показателем плохого качества куриных яиц. Эксперты говорят, что она может быть такой из-за того, что курица нервничала. На органических фермах стресс у птиц снимают с помощью чая из календулы и валерианы.
Цвет желтка. Если желток насыщенного желтого цвета, то яйцо будет вкуснее и качественнее — это обычный миф. Цвет желтка будет зависеть от того, что едят птицы. Если кормить кур сбалансированным кормом, то желток будет иметь яркий цвет и больше витаминов в своем составе.
Вкус яиц зависит от рациона птиц. Натуральное и разнообразное питание кур будет прямо влиять на вкус и пользу яиц. Продукт будет содержать больше витаминов, белков и полиненасыщенных жиров, полезных для укрепления иммунитета, работы мозга и остроты зрения.
Запах имеет значение. Свежее качественное яйцо будет пахнуть курицей. Если сырое или вареное куриное яйцо имеет запах рыбы, вероятно, в корме для птиц содержалось много рыбной муки. Если яйца имеют посторонние неприятные запахи, их лучше не покупать.
Свежее яйцо плохо чистится. Скорлупа свежего яйца крепко держится за мембрану, поэтому не будет отходить легко. Яйца, которые хранились более двух недель, будут чиститься очень быстро.