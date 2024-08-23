Как выбрать свежую консерву прямо в магазине: эксперт поделился секретами

На полках магазинов можно найти разнообразие консервов. Однако эксперты призывают украинцев относиться серьезно к их выбору, проверять каждую банку, чтобы уберечься от проблем со здоровьем.

О трех основных нюансах, на которые нужно обратить внимание при покупке консервов в магазине, рассказал для Mirror эксперт из NRC Business Waste Пол Джексон.

Оказывается, все просто. Следует взглянуть на форму жестянки, способ ее хранения и внешний вид содержимого внутри (по возможности, если, например, продукты в стеклянной таре).

Пол утверждает, если жестянка имеет неглубокую вмятину, но других признаков повреждения вы не замечаете, это означает, что ее содержимое можно смело есть. А вот глубокие вмятины уже могут быть достаточно серьезным сигналом. Часто они указывают на повреждение герметичности банки, что приводит к попаданию вредных бактерий и порче продукта.

Обязательно с особой осторожностью относитесь к любым критериям, которые существенно изменяют форму жестянки. В результате даже несильных повреждений часто возникают микротрещины, позволяющие вредным бактериям спокойно процветать вдоль швов.

Кроме серьезных вмятин, Джексон отмечает, что существует еще две важные "нет", когда речь заходит об употреблении в пищу консервов. Это наличие ржавчины и выпуклости.

Ржавчина на банке всегда должна вызывать беспокойство, поскольку она ослабляет металл, что может привести к загрязнению его содержимого. Даже если вы видите незначительные пятна ржавчины, лучше не брать такую консерву, ведь продукт может оказаться вредным для вашего здоровья.

Заметная выпуклость на банке свидетельствует о серьезных неприятностях. Обычно такое происходит, когда внутри скапливается газ из-за жизнедеятельности бактерий. А значит еда испорчена и уже не пригодна для употребления.

Если вы храните консервы у себя дома, следует также помнить об основных правилах. К примеру, говорит Пол, лучше всего оставлять их в шкафу на кухне, но не в слишком влажном месте со значительным перепадом температур. Они могут ускорить процесс порчи. Непригодны для консервов и слишком низкие температуры, потому что они приводят к тому, что жестяная банка может лопнуть. Наиболее подходит для консервов стабильная и умеренная температура без лишней влаги.

Он также добавляет, что продукты с высокой кислотностью, например помидоры, могут храниться еще около 18 месяцев после истечения срока годности. Все именно из-за кислоты, которая защищает продукт от порчи.

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