Как выбрать вентилятор для квартиры: на что смотреть, кроме цены

Вентилятор / © pexels.com

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В жару вентилятор может стать подлинным спасением, особенно если дома нет кондиционера. Но самая дешевая модель не всегда будет удачной покупкой. Один вентилятор может хорошо гонять воздух в комнате, другой – только шуметь и почти не давать ощутимой прохлады. Перед покупкой стоит обратить внимание не только на цену, но и тип вентилятора, уровень шума, режимы работы, устойчивость и размер комнаты.

ТСН.ua делится главными лайфгаками.

Какой вентилятор лучше выбрать для квартиры

Для квартиры чаще всего выбирают напольные, настольные или башенные вентиляторы. У каждого типа есть свои достоинства.

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Напольный вентилятор хорошо подходит для комнаты, спальни или гостиной. Он обычно имеет большие лопасти, может вращаться в разные стороны и лучше разгоняет воздух в помещении.

Настольный вентилятор подходит для рабочего места, кухни или небольшой комнаты. Он компактен, его легко переставлять, но для большого помещения его может быть маловато.

Башенный вентилятор занимает меньше места и часто смотрится аккуратнее в интерьере. Он может иметь несколько режимов, таймер и пульт, но не всегда дает такой мощный поток воздуха как классический напольный вентилятор с большими лопастями.

Не смотрите только на мощность

Мощность важна, но она не всегда означает, что вентилятор будет лучше. Модель с высокой мощностью может потреблять больше электроэнергии и сильнее шуметь, но не обязательно охлаждать комнату.

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Лучше смотреть на то, насколько хорошо вентилятор распределяет воздух, имеет ли несколько скоростей и может ли вращаться. Для небольшой комнаты не всегда нужна мощная модель — иногда важнее, чтобы вентилятор работал тихо и имел удобную регулировку.

Уровень шума – один из главных критериев

Если вентилятор будет работать в спальне, у рабочего стола или в детской комнате, уровень шума очень важен. Дешевые модели могут казаться нормальными днем, но ночью их жужжание быстро начинает раздражать.

Перед покупкой следует проверить, указан ли уровень шума в характеристиках. Также полезно почитать отзывы: покупатели часто пишут, реально ли вентилятор тих, шумит даже на минимальной скорости.

Несколько скоростей лучше, чем одна

Вентилятор с несколькими скоростями более удобен в быту. Днем можно включить более сильный режим, а вечером или ночью слабее, чтобы было легкое движение воздуха без сильного потока.

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Хорошо, если есть не только три стандартных скорости, но и ночной или естественный режим. В таких режимах вентилятор работает более мягко или изменяет интенсивность потока.

Вращение помогает охладить комнату более равномерно.

Функция вращения, или осцилляция, позволяет вентилятору распределять воздух по комнате, а не дуть в одну точку. Это особенно важно, если в комнате находится несколько человек или если вы хотите не просто «дуть на себя», а сделать воздух более комфортным во всем помещении.

Для напольных моделей важно также, чтобы можно было изменять наклон головки вентилятора.

Таймер и пульт – не роскошь, а удобство

Таймер полезен при включении вентилятора перед сном. Его можно настроить так, чтобы он выключился через 1–2 часа, когда в комнате станет комфортнее.

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Пульт дистанционного управления тоже удобен, особенно для спальни или большой комнаты. Не нужно вставать каждый раз, чтобы изменить скорость или выключить вентилятор.

Обратите внимание на стойкость

Напольный вентилятор должен быть стойким. Если основание легко или шатко, вентилятор может вибрировать, шуметь или даже упасть, если его задеть.

Особенно важно проверить стойкость, если дома есть дети или животные. В таком случае лучше выбирать модель с широким основанием, прочной решеткой и надежной регулировкой высоты.

Решетка и лопасти должны быть безопасны

У классических вентиляторов с лопастями важна защитная решетка. Она должна быть достаточно плотной, чтобы до лопастей нельзя было легко добраться пальцами.

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Также обратите внимание, легко ли чистить вентилятор. На лопастях и решетке быстро собирается пыль, поэтому сложно разобрать модель, которая может стать неудобной уже через несколько недель.

Размер комнаты имеет значение

Для маленькой комнаты, рабочего стола или кухни может хватить компактный настольный или башенный вентилятор. Для просторной гостиной лучше брать напольную модель с большими лопастями и функцией вращения.

Если квартира маленькая, важно подумать, где вентилятор будет стоять. Башенные модели занимают меньше места на полу, а настольные можно поставить на стол, тумбу или подоконник.

Стоит ли брать вентилятор с ионизацией, увлажнением или «охлаждением»

Некоторые вентиляторы имеют дополнительные функции: ионизацию, увлажнение, резервуар для воды или режим охлаждения. Они могут звучать заманчиво, но не всегда действительно нужны.

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Вентилятор сам по себе не охлаждает воздух, а только создает движение воздуха. Модели с водой могут давать ощущение свежести, но в комнате с высокой влажностью они иногда делают воздух тяжелее. Поэтому перед покупкой стоит подумать, действительно ли вам нужны эти функции, лучше взять простую, тихую и надежную модель.

Что проверить перед покупкой

Перед покупкой стоит оценить несколько вещей: для какой комнаты нужен вентилятор, будет ли он работать ночью, сколько места есть в квартире, нужен ли таймер и насколько важен уровень шума.

Если есть возможность лучше послушать вентилятор в магазине или посмотреть видеообзоры. На бумаге модель может выглядеть хорошо, но на практике быть слишком громкой или шаткой.

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