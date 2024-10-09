Как выбрать вкусное качественное сало: нужно ориентироваться на эти четыре показателя

Сало, несмотря на свою жирность, является очень полезным и невероятно вкусным продуктом.
У каждого украинца дома есть всегда запас этой национальной вкусности. Ведь без сала не обходится ни один обед или ужин. Однако не всегда удается выбрать вкусный и хороший продукт, но это очень легко сделать, если знать об основных критериях качества. Рассказываем, на что следует обращать внимание при выборе сала, чтобы было вкусным и таяло во рту.
Как выбрать вкусное сало: советы экспертов по безопасности питания
При выборе продукта следует ориентироваться на 4 ключевых показателя.
- Толщина сала. Толщина качественного хорошего сала должна быть три-шесть сантиметров. Если она больше, это может означать, что животное выкармливали антибиотиками или оно было уже старое. В обоих случаях сало будет невкусным и жестким.
- Шкурка должна быть светлого оттенка, без щетины и умеренной толщины. Если она обожжена соломой, может иметь коричневый цвет.
- Цвет. Сало должно быть белого цвета, в центре может быть нежно розовым, если продукт очень свежий. Сало может иметь розовые вкрапления. Не стоит покупать продукт желтоватого цвета, потому что он уже начал портиться.
- Запах. Эксперты по безопасности питания отмечают, что качественное сало должно пахнуть свежестью или вообще не иметь никакого запаха.
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