Как выбрать вкусное качественное сало: нужно ориентироваться на эти четыре показателя

У каждого украинца дома есть всегда запас этой национальной вкусности. Ведь без сала не обходится ни один обед или ужин. Однако не всегда удается выбрать вкусный и хороший продукт, но это очень легко сделать, если знать об основных критериях качества. Рассказываем, на что следует обращать внимание при выборе сала, чтобы было вкусным и таяло во рту.

Как выбрать вкусное сало: советы экспертов по безопасности питания

При выборе продукта следует ориентироваться на 4 ключевых показателя.

Толщина сала. Толщина качественного хорошего сала должна быть три-шесть сантиметров. Если она больше, это может означать, что животное выкармливали антибиотиками или оно было уже старое. В обоих случаях сало будет невкусным и жестким. Шкурка должна быть светлого оттенка, без щетины и умеренной толщины. Если она обожжена соломой, может иметь коричневый цвет. Цвет. Сало должно быть белого цвета, в центре может быть нежно розовым, если продукт очень свежий. Сало может иметь розовые вкрапления. Не стоит покупать продукт желтоватого цвета, потому что он уже начал портиться. Запах. Эксперты по безопасности питания отмечают, что качественное сало должно пахнуть свежестью или вообще не иметь никакого запаха.

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