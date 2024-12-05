Как выбрать вкусную сельдь с икрой к праздничному столу: на что обратить внимание

Эту рыбу любят за ее вкус и бюджетную стоимость, а еще она очень полезна для здоровья, ее следует регулярно употреблять в холодное время года.

Чтобы выбрать жирную непересоленную рыбу с икрой, эксперты по безопасности питания рекомендуют обращать особое внимание на эти вещи. Тогда после покупки вы не будете разочарованы вкусом и качеством приобретенной сельди.

Как выбрать сельдь с икрой: на что стоит обратить внимание

Чтобы выбрать рыбу с икрой "на глаз", смотрите на эти три вещи.

Размер. Лучшая рыба будет длиной около 17 см. Именно она обладает оптимальным количеством мяса, будет умеренно жирной и не будет иметь вредных веществ.

Лучшая рыба будет длиной около 17 см. Именно она обладает оптимальным количеством мяса, будет умеренно жирной и не будет иметь вредных веществ. Нос. У самца селедки узкий немного вытянутый нос. В то время как у самки нос короче и заметно круглее. У самца будет массивная скругленная спина и прямое, мягкое на ощупь брюшко. У самки селедки ровная тонкая спина, брюшко плотное на ощупь и объемнее, потому что там находится икра.

У самца селедки узкий немного вытянутый нос. В то время как у самки нос короче и заметно круглее. У самца будет массивная скругленная спина и прямое, мягкое на ощупь брюшко. У самки селедки ровная тонкая спина, брюшко плотное на ощупь и объемнее, потому что там находится икра. Кожа. Если заметно, что кожа чуть-чуть отошла от филе, это может означать, что рыба жирная. Поэтому она будет более вкусной и не пересоленной.

Стоит знать, что несвежая сельдь будет иметь мутные глаза, специфический запах и цвет. А чтобы не купить пересоленную рыбу, старайтесь выбирать большую по размеру, ее практически невозможно пересолить.

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