Как выгладить вещи, если нет утюга или выключили электроэнергию: восемь проверенных лайфхаков

Рассказываем о восьми проверенных способах, как выгладить вещи без утюга. Некоторые из них помогут вам даже при выключении электроэнергии.

Не всегда и не везде есть возможность воспользоваться утюгом, чтобы исправить скомканную одежду. Можно ли чем-нибудь заменить утюг? Подобрали восемь способов.

Пора

Самый надежный и верный помощник — пара. Ее можно применить по-разному. Первый способ: возьмите смятую вещь, повесьте на плечики, расправьте руками, отнесите в ванную, где включите горячий душ или наберите воду. Плечики с одеждой повесьте так, что горячий пар попадал на ткань. Оставьте во влажном помещении на 15-30 минут.

Второй способ: налейте полный чайник воды, поставьте на плиту, дайте закипеть жидкости. Подержите смявшуюся вещь на плечиках над паром, после чего дождитесь полного высыхания ткани. Этот способ больше подходит для небольших вещей.

Уксус

Не менее действенный способ справиться с изломами на ткани – приготовить специальный раствор. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:3. По возможности, добавьте еще небольшое количество бельевого кондиционера с смягчающим эффектом. Налейте раствор в пульверизатор и распылите на мятую вещь.

Полотенце

Если вам нужно выгладить рубашку или футболку, а утюги нет или выключили свет, попробуйте этот рабочий лайфхак. Возьмите плотное махровое полотенце, смочите его в воде и как следует отожмите. Полотенце не должно быть слишком сырым, лишь немного влажным. Разложите помятую одежду на ровной твердой поверхности, сверху уложите полотенце. Руками выполняйте разглаживающие движения в каждую сторону. Так вы справитесь с несложными складками.

Вода и руки

Иногда даже ваших ладоней хватит, чтобы разгладить складки на некоторых тканях. Смочите руки в теплой воде и попытайтесь осторожно разгладить вещи в тех местах, где они смялись.

Пресс

Если вдруг выключили свет, а утром вам нужно идти на работу и вы хотите одеть оставшуюся мятую вещь, попробуйте этот трюк. Разложите одежду на матрасе кровати и ложитесь спать. Под тяжестью вашего тела ткань разгладится.

Посуда

Вы можете с легкостью заменить утюг кухонной утварью. Вам подойдёт любая металлическая емкость, но она должна быть чистой и без ржавчины. Налейте внутрь холодной воды, поставьте на огонь и подождите, чтобы закипела жидкость. Слейте воду, а горячую посуду используйте в качестве утюга. Для небольших предметов, например платка, может подойти даже кружка.

Банка

Выгладить галстук или платок можно с помощью банки. Налейте в емкость горячей воды и дном прогладьте одежду. Также вы можете просто обернуть юбку или футболку вокруг банки и подождать, чтобы вода внутри остыла.

Разнообразные приборы для укладки волос

Если свет в доме есть, но утюг сломался или вы находитесь в пути, можете воспользоваться приборами для укладки волос. Со складками поможет справиться фен, но он подойдет только для неплотной ткани. Помните, что вещь нужно предварительно увлажнить.

Также подойдут и щипцы для волос, но только для плотных, стойких к высоким температурам тканей. Пропустите изделие между разогретыми щипцами.

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