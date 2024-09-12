Как выглядеть младше: известный эксперт рассказал, как с помощью визажа "стереть" 10 лет

Советы от визажистки, как выглядеть моложе своего возраста

Как выглядеть моложе с помощью визажа рассказала Кейт Хьюз, которая имеет многолетний опыт в визаже и косметологии Кто лучше подскажет, как помолодеть на 10 лет, как не профессионал с 30-летним опытом.

«Я понимаю разочарование, когда твой облик не соответствует твоему внутреннему самочувствию, — говорит 54-летняя Кейт. — В возрасте 50 лет моя кожа стала гораздо более сухой и потеряла часть своего сияния. Менопауза также сказалась на лице". Ухудшала мой вид и неправильная техника визажа.

Кейт Хьюз рассказала, как с помощью простых способов можно восстановить "молодое сияние и яркость".

Сосредоточьтесь на бровях

Кейт использует мягкий, заточенный карандаш, чтобы сделать брови длинным хвостиком, и советует обязательно использовать щеточку, чтобы расчесать волосы вверх.

Следует избегать прямого рисования и опускания брови вниз, поскольку это придаст глазам более усталый вид.

Мягкие тени для глаз

Используйте наклонную кисточку для теней и каштаново-коричневые тени.

Прорисуйте линию вдоль верхних ресниц мягким коричневым карандашом или тенями. Подведите нижнее веко по линии роста ресниц, направляя линию вверх.

Используйте тушь для ресниц, чтобы сделать взгляд более открытым.

Бронзер и румяно

Чтобы получить сияющую кожу обязательно используйте бронзер и румяна вместе.

Нанесите бронзер на скулы, лоб и подбородок для создания эффекта загара.

Затем нанесите румяна на скулу сверху, чтобы добавить свежий румянец. Если нанести румяна и бронзер слишком низко под щекой, лицо будет тянуться вниз, и это может способствовать более уставшему виду.

Выбирайте средство с едва заметным блеском, чтобы добавить сияние. Если блеска будет много, он подчеркнет морщинки и тонкие линии.

Подтяните губы

Контур губ прорисуйте карандашом натурального оттенка, акцентируя на середине.

Заполните губы помадой или блеском, оставляя внутренние уголки губ совершенно чистыми. Это поднимет губы, а не стянет уголки.

Кейт Хьюз к макияжу

Кейт Хьюз после макияжа

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