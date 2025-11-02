Как выглядеть молодой в почтенном возрасте: 93-летняя женщина поделилась секретами здоровья кожи и энергии

3-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

Американка Крис Майер, которой в августе исполнилось 93 года, живет самостоятельно в собственной квартире в Бока-Ратон (штат Флорида, США) и отмечает, что чувствует себя молодой, а выглядит на 70-ть.

Об этом пишет businessinsider.

Ее секреты долголетия – это любовь к себе, уход за собой и привычку завтракать только кофе. Каждый раз, когда Крис выходит из дома, она выглядит ухоженно: элегантная одежда, макияж, а рядом всегда ее маленький мальтийский пес Миа.

«Я делаю это не для кого-нибудь другого, а для себя. Я держу свой образ и самооценку на самом высоком уровне», — рассказала Майер изданию.

Бывший директор гостиничного бизнеса и рекламных агентств добавляет, что забота о внешности помогала ей всю жизнь, ведь демонстрирует самоуважение и уверенность в себе.

Кроме того, она считает важным оставаться активной, социальной и интересоваться другими людьми, что помогает поддерживать ум и здоровье.

На свое 93-летие Майер шутила, что хотела бы поменять свечи на торте местами, чтобы показать 39 — это мой возраст в голове, говорит она.

Секреты долголетия Крис Майер

Достойно принимать удары судьбы

В 1965 году Майер развелась. Она осталась без работы после рождения дочери и переехала из большого дома на Лонг-Айленде в однокомнатную аренду в Квинсе. Женщина советует принимать изменения и учиться новому, даже если поначалу тяжело.

«Меня бросили в мир, о котором я ничего не знала. Но нужно идти вперед, несмотря на трудности», – объясняет она.

Утрата внука Джесси, умершего в 19 лет, тоже была трагедией, однако Майер нашла силы адаптироваться и поддерживать дочь.

Слушать и учиться

Женщина предпочитает слушать близких, а не говорить о себе, и считает это способом лучше узнать людей. Она интересуется историей, следит за технологиями, читает об искусственном интеллекте и использует знания в повседневной жизни.

Кроме того, Майер активно поддерживает физическую форму, играет в карты, занимается рисованием и продает собственные изделия – вязание и ювелирные украшения.

Соблюдать здоровые привычки

Она не соблюдает строгую диету: завтракает только кофе, обед обычно состоит из яиц, а ужин легкий и рано. Любит белки – мясо или рыбу с овощами.

"Я никогда не сидела на диетах, но поддерживаю вес между 57 и 60 кг", - говорит она.

Регулярные физические упражнения и лунный массаж помогают ему поддерживать подвижность суставов. Кроме того, она пьет много воды – около четырех стаканов по 0,5 л в день.

Крис Майер убеждена, что секрет ее молодого облика — это сочетание генов, ухода за собой и активного образа жизни.

«Люди всегда удивляются, когда я говорю, что мне 93, потому что выгляжу моложе», — улыбается она.

Майер регулярно навещает врачей и следит за состоянием здоровья, подчеркивая, что самостоятельность и дисциплина помогают ей оставаться энергичной и активной.

