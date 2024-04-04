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Как выглядеть моложе помощью макияжа: лайфхаки для женщин после 50

Как выглядеть моложе помощью макияжа: лайфхаки для женщин после 50

Как выглядеть моложе

Лайфхаки макияжа для зрелой кожи

С возрастом любая женщина начинает чувствовать, видеть в себе не самые лучшие перемены. Прежде всего заметны возрастные изменения кожи – она становится сухой, теряет эластичность, появляются морщинки, пигментные пятна. И это  нормально. Конечно, любой женщине хочется выглядеть моложе. Индустрия красоты предлагает множество способов, как продлить молодость – разнообразную косметику, уходовые процедуры и т.д.

Но улучшить свой вид, выглядеть младше поможет и макияж. Визажист Кейт Альберт поделилась нюансами макияжа, которые могут помочь выглядеть моложе.

Нанести крем для век

Сначала Кейт нанесла крем для век на кожу под глазами от носа до самых висок с помощью специального каменного валика для лица. Таким образом она не только увлажнила кожу под глазами, но и снизила отек лица с помощью небольшого массажа.

Макияж для младшего вида / ©
Макияж для младшего вида

Используйте пальцы

Чтобы тональное основание выглядело максимально натурально, лучше всего наносить его вашими пальцами. Не размазывайте крем по своему лицу, советует визажист, а используйте похлопывание, словно вбивая средство в кожу.

Смешайте праймер и консилер

Кейт Альберт рекомендует смешать небольшое количество праймера и хайлайтера, прежде чем наносить их на лицо. Такой продукт будет лучше ложиться на кожу, она будет выглядеть натурально и держаться такое покрытие будет значительно дольше. Смесь консилера и праймера визажист также наносила руками.

Как выглядеть моложе / ©
Как выглядеть моложе

Какую пудру использовать

Кейт Альберт рекомендует женщинам отказаться от полупрозрачной или белой пудры. Такая пудра только подсвечивает, подчеркивает недостатки кожи. Лучше, по ее мнению, выбирать пудру с небольшим оттенком, которая скроет проблемы на коже.

Бронзер

На решающем этапе визажист советует нанести на лицо кремовый бронзер. Использовать нужно именнокремовую текстуру, ведь она лучше ложится на кожу.

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