Как выглядеть моложе помощью макияжа: лайфхаки для женщин после 50

С возрастом любая женщина начинает чувствовать, видеть в себе не самые лучшие перемены. Прежде всего заметны возрастные изменения кожи – она становится сухой, теряет эластичность, появляются морщинки, пигментные пятна. И это нормально. Конечно, любой женщине хочется выглядеть моложе. Индустрия красоты предлагает множество способов, как продлить молодость – разнообразную косметику, уходовые процедуры и т.д.

Но улучшить свой вид, выглядеть младше поможет и макияж. Визажист Кейт Альберт поделилась нюансами макияжа, которые могут помочь выглядеть моложе.

Нанести крем для век

Сначала Кейт нанесла крем для век на кожу под глазами от носа до самых висок с помощью специального каменного валика для лица. Таким образом она не только увлажнила кожу под глазами, но и снизила отек лица с помощью небольшого массажа.

Макияж для младшего вида

Используйте пальцы

Чтобы тональное основание выглядело максимально натурально, лучше всего наносить его вашими пальцами. Не размазывайте крем по своему лицу, советует визажист, а используйте похлопывание, словно вбивая средство в кожу.

Смешайте праймер и консилер

Кейт Альберт рекомендует смешать небольшое количество праймера и хайлайтера, прежде чем наносить их на лицо. Такой продукт будет лучше ложиться на кожу, она будет выглядеть натурально и держаться такое покрытие будет значительно дольше. Смесь консилера и праймера визажист также наносила руками.

Как выглядеть моложе

Какую пудру использовать

Кейт Альберт рекомендует женщинам отказаться от полупрозрачной или белой пудры. Такая пудра только подсвечивает, подчеркивает недостатки кожи. Лучше, по ее мнению, выбирать пудру с небольшим оттенком, которая скроет проблемы на коже.

Бронзер

На решающем этапе визажист советует нанести на лицо кремовый бронзер. Использовать нужно именнокремовую текстуру, ведь она лучше ложится на кожу.

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