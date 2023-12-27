Как выглядеть моложе: правила стрижек омолаживающих на 10 лет назвала экспертка L'oreal

Секреты причесок и стрижек, которые сделают вас младше на 10 лет

Наверное, ни для кого не будет открытием, что прическа может визуально сделать женщину как младше лет на 10, так и прибавит возраст, если она не удачна или неправильно подобрана.

Как выглядеть младше с помощью стрижки рассказала эксперт L'oreal Даррен Джеймс.

Универсальная стрижка

По мнению экспертки однозначно сделает с виду младшей любую женщину стрижка многослойный боб. Она подойдет женщине любого возраста и для любых волос — длинных, средних, коротких.

Что еще важно, по мнению стилистки, эта прическа не только омолаживает, но и придает образу элегантности, что так важно для женщин старше 40.

Многослойный боб

Челка всегда омолаживает

Челка всегда придаст образу немного «молодости», если его правильно стилизовать.

Эксперт отметила, что челка также может «сделать ваше лицо меньшим», что снова сильно повлияет на ваш возраст.

Несмотря на то, что длинные челки сейчас в моде, важно сохранить их правильную длину, чтобы они не закрывали глаза.

Короткие стрижки

Прошли те времена, когда считалось, что женщины в возрасте должны иметь короткие волосы. Сейчас молодые и модные женщины также стараются стричься коротко.

Как утверждает Даррен, короткая стрижка "заставит вас выглядеть по крайней мере на пять-десять лет моложе". Для тех, кто не хочет иметь очень короткую стрижку, такую, например, как пикси, стрижка к плечам также может придать желаемый «младший вид».

Мелирование для длинных волос

Для тех, кто не является сторонником короткой прически, эксперт рекомендует попробовать длинные уложенные волосы с «правильным видом мелирования». Правильно подобранное мелирование корректирует размеры лица и помогает выглядеть моложе.

Преднамеренная халатность

Прическа с эффектом легкой небрежности, когда женщина выглядит как будто только что проснулась, по словам Джеймс, поможет чувствовать себя более молодой и энергичной, а также придаст образу "больше эмоций".

Преднамеренная небрежность

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