Как выглядеть моложе: советы, которые помогут не превратиться в тетку после 50

Женщины в зрелом возрасте всегда хотят лучше чувствовать себя и выглядеть лучше. И это здорово, считает стилистка, тренер по имиджу Мелисса Лунд. «Кажется, мы все достигаем возраста, когда чувствуем, что нам нужно выглядеть моложе, или нам нужно чувствовать, что мы выглядим наилучшим образом».

Советы, которые помогут выглядеть моложе

По мнению стилистки нужно обратить внимание на волосы, прическу, макияж, вес и осанку.

Позаботьтесь о волосах

В первую очередь обратите внимание на цвет волос. Блондинка, брюнетка или оставить седину, главное подойти к этому правильно.

«Если вы краситесь, чтобы скрыть седину, и вы брюнетка, затемненное или мелирование будет более приятным, чем однотонный цвет».

Если надоело подрисовывать корни волос каждые несколько недель, можно оставить седой цвет.

Если вы решили не краситься, седина может выглядеть шикарно, считает экспертка, но для этого нужна идеальная стрижка, отличный макияж и стильный гардероб. Иначе вы прибавите себе с десяток лет.

Важность макияжа

Подчеркнуть свою красоту и скрыть недостаток можно силой макияжа, который для женщин, желающих скрыть свой возраст, может стать "волшебной палочкой". При условии, что придерживаться правильной техники возрастного макияжа.

"Будьте в курсе современных продуктов и техник применения. Как правило, с возрастом меньше значит больше, поскольку мы стареем, потому что у большинства из нас появляются тонкие морщинки, которые могут усиливаться, когда на них наносится макияж!» – объяснила стилистка.

Следите за весом и осанкой

Эксперт советует женщинам заботиться о своей фигуре. Это не значит, что нужно срочно худеть или набирать вес. Просто держите себя в форме. Это касается и осанки. Забудьте о опущенных плечах, изогнутой спине.

"Ничто так не говорит о старости, как округлые плечи и опущенная спина" Занимайтесь пилатесом, его другими видами физической активности, которые помогут улучшить осанку.

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