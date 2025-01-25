Как выглядеть стройнее: эти семь правил подходят абсолютно всем и действительно работают

Стилистка поделилась профессиональными советами, как сделать свой вид зрительно более стройным и высоким, используя пример популярной американской актрисы и певицы. В материале есть иллюстрации для наглядности.
В Украине набирают популярность блоги, которые не только рассказывают о моде, но и дают советы, как вписать главные тренды в повседневный гардероб. Некоторые специалисты даже делятся профессиональными секретами. Например, известная стилистка из Львова Елена Шевченко подробно объяснила, как с помощью одежды создать эффект большего роста и более стройной фигуры. В качестве примера она привела популярную американскую актрису и певицу Сабрину Карпентер, имеющую рост всего 152 см.
Почему, имея такую компактную фигуру, знаменитость всегда выглядит на красных дорожках и в повседневной жизни? Всё зависит от правильного выбора одежды!
Эти советы будут полезны и для женщин с пышными формами. По словам стилистки, Сабрина – настоящая мастерица визуальных иллюзий и умело трансформирует свою прямоугольную фигуру в силуэт "песочных часов".
Вот 7 главных стилистических уловок, которые использует американка:
- Чтобы зрительно удлинить ноги, Карпентер выбирает одежду с завышенной талией, эффективно вытягивающую силуэт.
- Она часто носит монохромные образы, создающие единый цветовой акцент.
- Чтобы достичь идеальных пропорций, актриса всегда акцентирует внимание на талии с помощью ремней и придает объем в плечах. Это помогает сделать верхнюю часть тела более широкой, а талию — более четко выраженной.
- Для того чтобы выглядеть повыше, американская звезда часто выбирает платья и юбки А-силуэта. Она также часто носит верхнюю одежду с V-образным вырезом, что визуально удлиняет шею.
- Еще один ее секрет – это удлиненные кардиганы и пиджаки, придающие элегантности и стилю.
Важную роль в этом играют высокие каблуки и вертикальные линии, которые помогают создать вытянутый силуэт.
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