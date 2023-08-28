Как выглядеть женщинам после 50 лет: стилисты назвали 6 цветов одежды, которые им подходят

Какие цвета одежды омолаживают женщин за 50 и делают их более привлекательными

С возрастом внешность женщины меняется – и не только вес, формы, но и то, как выглядит на женщине некогда привычная одежда и ее цвета. Это заставляет женщин часто даже подсознательно быть осторожнее с выбором одежды того или иного цвета.

Часто женщины старше 50 лет из-за того, что боятся за свой вид, избегают многих цветов, которые, наоборот, могут им подойти наилучшим образом.

Стилисты Элизабет Косич и Кэрол Дэвидсон рассказали, какие шесть цветов, по их мнению, понадобятся женщинам после 50.

Темно-синий цвет

С возрастом наши волосы седеют, кожа темнеет, а одежда темного цвета делает наш образ еще более мрачным. Особенно это касается черного цвета, самого резкого из всех темных цветов. Стилисты рекомендуют его заменить темно-синим. Темно-синий цвет хорошо сочетается со светлыми и пастельными цветами и не такой удручающий как черный.

Цвета для женщин после 50

2. Мягкий белый цвет

По мнению стилистов, определенные оттенки белого уместны для женщин элегантного возраста, смогут придать ее образу свежести и молодости.

Ярко белый может быть слишком ярким для женщины после 50 и слишком выделять ее лицо, оттенок слоновой кости может придать лицу желто-зеленый оттенок.

Решения, которые они предлагают – это мягкий белый цвет. Мягкий или нежно белый, "который является основным элементом гардероба в течение всего года, универсально подходит для всех оттенков кожи». Кроме того, за ними проще ухаживать.

Цвет одежды

3. Малиново-красный оттенок

С возрастом многие женщины тяготеют к нейтральным цветам. Но это не совсем верно, не нужно отказываться от ярких цветов. Если вам за 50 и вы хотите внести вау-эффект в свой гардероб, стилисты рекомендуют главный оттенок 2023 года по версии Pantone – Viva Magenta, малиново-красный цвет. Не обязательно это должно быть малиново красное платье или костюм. – шарф, жакет, пояс или сумка такого выразительного оттенка разбавят обычный образ.

Фото https://bestlifeonline.com/ Цвет одежды после 50

4. Бордовый цвет

Еще один оттенок красного цвета рекомендуют использовать стилисты женщинами после 50 в своем гардеробе – это бордовый цвет. Это «элегантный и изысканный оттенок, придающий нотку роскоши в любой ансамбль». Можно носить бордовый цвет или использовать его как акцент, что придаст изысканности вашему стилю.

Цвет одежды

5. Мягкий розовый цвет

Если пурпурный и бордовый кажутся слишком смелыми женщинам элегантного возраста, обратите внимание на более мягкие розовые оттенки. Хотя некоторые люди после определенного возраста избегают розового, «полагая, что он слишком молодежный или недостаточно универсальный», но это не так.

«Мягкий розовый румянец вносит тонкий оттенок женственности и придает освежающий цвет нарядам». Этот оттенок хорошо подходит под разные оттенки кожи, его можно использовать как в обыденном, так и в официальном образе.

Цвета одежды женщин после 50

6. Оливково-зеленый цвет

В 2023 году зелёный стал большим трендом. А оливково-зеленая одежда оттенок – это более «добрый, нежный нейтральный зеленый цвет, который представлен в диапазоне светлых, темных, теплых и холодных оттенков».

Оливково-зеленый цвет можно сочетать с разными акцентными цветами, он хорошо сочетается со спокойными нейтральными оттенками – серым, бежевым, молочным.

Цвет одежды

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