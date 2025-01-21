Как выглядит горячий тренд женских причесок 2025 года: что такое волны Blasé

Как утверждают эксперты, волны Blasé – это новый тренд причесок 2025 года, сочетающий в себе гламурные, идеально сформированные локоны с оттенком дерзости. Волны напоминают стиль кинозвезд 1950-х годов – гладкие, блестящие и безупречные. Однако современная интерпретация предполагает сочетание этих элегантных волн со смелым макияжем и неформальной одеждой, создавая контраст между изысканностью и бунтарством.

Этот стиль отражает эстетику "тихой роскоши" и тренды Верхнего Ист-Сайда, в то же время бросая вызов традиционным представлениям о небрежной красоте. Известные личности, такие как Лили-Роуз Депп, демонстрируют, как волны Blasé могут сочетаться с ярким макияжем и непринужденным стилем, подчеркивая уверенность и индивидуальность.

Лили-Роуз Депп. Фото с Instagram

Как выглядят волны Blasé

Прическа "волны Blasé" — это объемные, плавные локоны, которые выглядят естественно, но одновременно продуманы до мелочей. Они обладают мягким блеском и гармонично обрамляют лицо, создавая ощущение легкой небрежности. ь.

Цвет волос также играет немаловажную роль в создании этого образа. Оттенки с эффектом балаяжа или омбре идеально дополняют волны Blasé, придавая им глубины и многомерность. Главное – это легкость, отражающая внутреннюю гармонию и уверенность в себе.

Волны Blasé подходят для любого типа волос — от тонких до густых, от прямых до волнистых. Они все равно хорошо смотрятся на коротких стрижках, таких как боб, и на длинных прядях. Кроме того, эта прическа подходит для разных случаев: от повседневной жизни до торжественных событий. Этот тренд позволяет играть с контрастами: волны выглядят изящно, но при этом передают чувство свободы и воздушности. Такое сочетание привлекает внимание, ведь оно выглядит одновременно современно и вне времени.

Как создать волны Blasé

Создание этой прически требует немного времени и определенных навыков, но результат стоит усилий.

Вымойте и высушите волосы феном, поднимая корни для создания объема. Используйте круглую щетку, чтобы придать прядям легкую волнистость еще на этапе сушки.

Разделите волосы на секции. Используйте плойку или утюг для создания локонов, но не закручивайте их слишком туго. Главное – достичь мягкого, естественного вида. Чтобы волны выглядели небрежными, можно чуть-чуть расчесать их пальцами.

Закрепите результат с помощью легкой фиксации. Для блеска используйте спрей или масло для волос. Не забывайте, что основная идея Blasé это естественность, поэтому избегайте чрезмерного количества средств для стайлинга.

Но это не основное – главное, как носить волны. Важно сочетать эту прическу с элементами, придающими образу дерзости: яркой помадой, смелым макияжем глаз или неформальной одеждой. Такой контраст подчеркивает современный подход к классической элегантности, делая волны Blasé универсальным выбором для тех, кто стремится выделиться.

волны Blasé