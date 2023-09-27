Как выглядит модный аксессуар осени 2023: он есть в каждом шкафу

Самый модный аксессуар этого сезона, скорее всего, он есть у каждого. Рассказываем, как и с чем его носить тренд сезона осень 2023

Белые носки – тренд среди аксессуаров этого сезона

Еще несколько лет назад носки с босоножками или туфлями были предметом насмешек и признаком плохого вкуса. Но уже с 2015 года в коллекции известных дизайнеров все чаще стали появляться луки с носками, которых сочетали их с разнообразной обувью и даже шлепанцами.

2023 года комбинации с носками вообще вошли в тренды. На сегодняшний день высокие белые носки являются самым модным аксессуаром осени 2023 года.,"Этот аксессуар постепенно нашел собе место в обидах главных звезд моды, в частности сестер Гадід или Гейлі Бібер, а также на улицах Копенгагена, Нью-Йорка, а теперь и Лондона, где streetstyle- знаменитости закрепили за ним статус самого желательного аксессуара в гардеробе".

Почему носки стали трендами? Наверное, потому что это протест, своеобразный вызов быть не таким, как все. А еще, поскольку комфортная мода набирает обороты, это практично, ведь носки могут защитить ноги от неудобной обуви и, соответственно, мозолей. Ну и финансово, этот аксессуар доступен всем.

С чем носить белые носки

Носки можно носить с чем нибудь — с грубой обувью, обувью на каблуке, с юбками макси, миниюбками, брюками. А вообще нет никаких определенных правил, которые диктовали с чем совмещать носки.

Белые носки совмещают с черными лоферами. Эту комбинацию можно носить с шортами, белой рубашкой, галстуком, равно как с джинсовой юбкой и романтичной блузой.

лоферы с белыми носками

лоферы с белыми носками

Белые носки сочетают с туфлями на высоком каблуке. В 2023 году тренд состоит в том, чтобы выбрать обувь, из которой носки могут выглядывать.

белые носки с туфлями на каблуке

Белые носки хорошо сочетаются с кеды. А если добавить джинсовую юбку, будет именно то, что нужно

Белые носки – модный аксессуар

Высокие белые носки хорошо вписываются и в самый модный сегодня образ preppy и old money.

Белые носки — тренд 2023

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