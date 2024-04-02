Как выглядит стрижка Нирвана, ставшая трендом весны 2024: омолаживающая, для любого лица

Стрижка Nirvana – эта модная прическа выглядит секси и в 20, и в 50 лет
Весной женщины и девушки начинают обновляться и отчаянно экспериментировать со своим стилем — обновлять гардероб, экспериментировать с прической.
Если хочется обновить свой образ, сменить прическу, но не хочется стричься слишком коротко, предлагаем обратить внимание на стрижку Нирвана – тренд этой весны у многих звезд.
Как выглядит стрижка Нирвана
На самом деле Nirvana – это вариант известного боба с длиной миди. Благодаря слоям удается достичь максимального объема на макушке, а падающие пряди визуально придают волосам густоту.
Главная фишка этой стрижки в рваных кончиках, которые филируются или срезаются бритвой. Благодаря такой методике удается достичь легкой небрежности, и изящные пряди будут подчеркивать черты лица.
Популяризировала этот сексуальный боб рок-звезда Курт Кобейн. Стилисты утверждают, что популярность стрижки «Нирвана» не ослабевает с конца 1990-х годов, но в последнее время эту стрижку стали носить многие звезды, придав ей статус горячего весеннего тренда.
Расслабленная, немного растрепанная стрижка, подходящая разным формам лица, это стрижка в стиле Курта Кобейна из Nirvana.
Кому подойдет стрижка-нирвана
Модная прическа с оттенком непринужденности подходят практически всем, и в этом ее главное преимущество. Она имеет классный вид на обладательницах любой формы лица, с разным типом волос, в разных вариантах укладки, включая легкие кудри и мокрые эффекты.
Стрижку можно носить с любым пробором, рваным челкой. Благодаря средней длине можно экспериментировать с хвостиком или пучком в зависимости от настроения.
Эта стрижка подойдет на редкие и густые волосы, не имеет она и возрастных ограничений — будет выглядеть как на студентке, так и на женщине в возрасте 50+.
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