Как вылечить яблоню от черного рака: на что обратить внимание, какая профилактика возможна

Как вылечить яблоню от черного рака / © Pixabay

Реклама

Черный рак — это грибковая болезнь, вызываемая патогенным грибком Sphaeropsis malorum. Она активно развивается при высокой влажности и резких температурных колебаниях. Больше всего болеют деревья с пониженным иммунитетом или с механическими повреждениями коры.

Грибок проникает через трещины, повреждения от мороза, обрезки или вредителей. Начальные стадии заболевания могут оставаться незаметными, но со временем оно быстро прогрессирует, нанося серьезный вред дереву.

Как вовремя заметить черный рак на яблоне

На начальных этапах черный рак проявляется как темные пятна на коре. Со временем пораженные участки приобретают морщинистый вид, становятся темно-бурыми или черными. Кора трескается, шелушится, а на ветвях появляются язвы. Пострадавшие от грибка плоды покрываются темными гнилыми пятнами, засыхают и мумифицируются. Без своевременного лечения болезнь быстро распространяется, что может привести к гибели дерева.

Реклама

Как бороться с черным раком на яблоне

Чтобы бороться с черным раком , начните с удаления всех пораженных частей дерева.

После обрезки обработайте все срезы и очищенные участки. Сначала промойте их раствором медного купороса.

Для предотвращения распространения грибка на другие деревья применяют фунгициды: бордоскую жидкость, препараты на основе меди (например “Хом” и “Оксихом”), а также системные фунгициды (“Топаз”, “Скор”). Обработку следует проводить в сухую, безветренную погоду, строго соблюдая рекомендации на упаковке препарата.

Параллельно с лечением дерева важно поддерживать его общее состояние. Весной подкормите яблоню калийно-фосфорными удобрениями, регулярно разрыхляйте почву и мульчуйте приствольные круги. Обеспечьте достаточную поливку в сухую погоду, избегая переувлажнения, и не допускайте загущения кроны — своевременно прорежьте ветки. Это поможет укрепить дерево и повысить его стойкость к болезням.

Реклама

Если черный рак обнаружен на ранней стадии, шансы на спасение яблони высоки. Правильная обрезка и обработка позволяют дереву восстановиться и приносить урожай. Если болезнь охватила значительную часть ствола или основных ветвей, вылечить дерево будет сложно, и оно, вероятно, погибнет. Однако даже тогда яблоню можно использовать в качестве подвоя для прививки нового сорта.