Как вымыть чашки из-под чая и кофе до безупречной чистоты

Отмыть чашки от чайного налета можно с помощью соды. / © Pixabay

Коричневые следы вызваны кислотой или веществами, являющимися красителями, которые добавляют в разные напитки, чтобы придать им цвет. Если они очень устойчивы, то могут даже не отмыться в посудомоечной машине, а их нужно удалить вручную.

Об этом пишет Journal des femmes.

Вот шаги, которые можно выполнить, чтобы отмыть чашку от чая и кофе содой:

Добавьте в чашку 1-2 чайные ложки соды.

Залейте чашку горячей водой до самого края.

Дайте раствору налипнуть на дно и стенки чашечки на несколько минут.

После этого возьмите щетку для посуды и потрите ею по внутренней поверхности чашки, особое внимание уделяя зоне, где обычно остаются пятна от чая.

Ополосните чашку под проточной водой, чтобы удалить остатки соды.

Если чашка все еще не выглядит достаточно чистой, повторите процесс снова или оставьте раствор подольше.

После того как чашка станет достаточно чистой, промойте ее хорошо проточной водой.

Поможет и лимон. Благодаря природной кислотности, лимон растворяет пятна от чая и кофе и очищает поверхность.

Протрите внутреннюю поверхность чашки ломтиком лимона или налей внутрь лимонный сок и оставьте на 5-7 минут, а затем смойте горячей водой.

Этот метод безопасен, если чашка покрыта глазурью и не имеет орнамента. На кружках из необработанной керамики или из не покрытой глазурью терракоты применение лимона может повредить поверхность, оставляя следы.

Другое средство, которое поможет очистить чайный налет — уксус. Протрите загрязненные уксусные места и оставьте для воздействия на 15-20 минут, после чего тщательно промойте чашку со средством для мытья посуды.

Раньше мы писали о том, как нужно мыть деревянные ложки и лопатки. Больше об этом читайте в новости.