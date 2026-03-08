ТСН в социальных сетях

Как вымыть чашки из-под чая и кофе до безупречной чистоты

Из-за частого употребления чая и кофе на чашках может оставаться характерный темный налет, не всегда исчезающий после обычной мойки.

Отмыть чашки от чайного налета можно с помощью соды.

Отмыть чашки от чайного налета можно с помощью соды. / © Pixabay

Коричневые следы вызваны кислотой или веществами, являющимися красителями, которые добавляют в разные напитки, чтобы придать им цвет. Если они очень устойчивы, то могут даже не отмыться в посудомоечной машине, а их нужно удалить вручную.

Об этом пишет Journal des femmes.

Вот шаги, которые можно выполнить, чтобы отмыть чашку от чая и кофе содой:

  • Добавьте в чашку 1-2 чайные ложки соды.

  • Залейте чашку горячей водой до самого края.

  • Дайте раствору налипнуть на дно и стенки чашечки на несколько минут.

  • После этого возьмите щетку для посуды и потрите ею по внутренней поверхности чашки, особое внимание уделяя зоне, где обычно остаются пятна от чая.

  • Ополосните чашку под проточной водой, чтобы удалить остатки соды.

  • Если чашка все еще не выглядит достаточно чистой, повторите процесс снова или оставьте раствор подольше.

  • После того как чашка станет достаточно чистой, промойте ее хорошо проточной водой.

Поможет и лимон. Благодаря природной кислотности, лимон растворяет пятна от чая и кофе и очищает поверхность.

Протрите внутреннюю поверхность чашки ломтиком лимона или налей внутрь лимонный сок и оставьте на 5-7 минут, а затем смойте горячей водой.

Этот метод безопасен, если чашка покрыта глазурью и не имеет орнамента. На кружках из необработанной керамики или из не покрытой глазурью терракоты применение лимона может повредить поверхность, оставляя следы.

Другое средство, которое поможет очистить чайный налет — уксус. Протрите загрязненные уксусные места и оставьте для воздействия на 15-20 минут, после чего тщательно промойте чашку со средством для мытья посуды.

Раньше мы писали о том, как нужно мыть деревянные ложки и лопатки. Больше об этом читайте в новости.

