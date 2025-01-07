Как выращивать картофель по японскому методу: почему он так эффективен

Японцы привыкли максимально эффективно использовать пространство, в том числе и земельные участки, на которых не всегда можно выращивать овощи традиционным способом. Ресурс "Добрі Новини" пишет, что такой способ выращивания картофеля подходит для тех, у кого маленький участок, но хочется собрать максимально большой урожай.

Как вырастить много картофеля на маленьком участке по японскому методу

Таким способом, можно выращивать огородные культуры на небольших участках, также в контейнерах или ящиках.

Что нужно для этого способа? Надо сделать высокую насыпь – грядку, которая будет иметь слой почвы, компоста и мульчи. Такую грядку можно сделать в ящиках или больших контейнерах. На дно следует насыпать слой соломы или остатки перепревших растений. В процессе перепревания эта органика будет обогащать почву питательными веществами, а также выполнять функцию дренажа.

Затем нужно насыпать слой почвы и высадить картофель на небольшой глубине. В процессе роста картофеля почву подсыпают, таким образом образуется насыпь, в которой формируется большое количество клубней. Таким способом можно выращивать картофель на песчаной или обедневшей почве, овощи будут получать все питательные вещества из слоя органики.

Чем японский способ выращивания картофеля лучше украинского

Самым главным преимуществом считается то, что даже на самом маленьком клочке земли можно будет собрать максимально большой урожай картофеля. Если ваш участок невелик, то на нем можно вырастить и другие овощи, картофель не будет занимать много места. К тому же, отпадает потребность в регулярном поливе. Так как нижний слой мульчи будет удерживать влагу внутри, постепенно увлажняя почву.

Еще одно преимущество – простой уход за грядкой. Картошку не нужно будет окучивать, потому что эту функцию выполняет постепенное подсыпание земли. А еще, клубни не нужно выкапывать, их достаточно выдернуть из насыпи или ящика.

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