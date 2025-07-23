Как вырастить абрикос из косточки дома: пошаговая инструкция для начинающих

Абрикосы / © Unsplash

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Вырастить полноценное абрикосовое дерево можно даже из обычной косточки — если соблюсти правильную последовательность действий. Такой способ интересует многих начинающих садоводов, ведь позволяет получить растение, адаптированное к местному климату. В то же время процесс требует времени, терпения и четкого соблюдения агротехники.

Об этом сообщило издание Epic Gardening.

Как выбрать правильную косточку

Для проращивания лучше всего подходят косточки из спелых абрикосов, выращенных в вашем регионе. Местные плоды лучше приспособлены к климату, а их семена имеют более высокие шансы прорасти. Импортные фрукты часто содержат стерильные или гибридные семена, которые либо не всходят, либо дают слабые растения.

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После извлечения косточку следует промыть, высушить и оставить в сухом месте минимум на 10-14 дней.

Как подготовить косточку к проращиванию

Перед посадкой нужно провести стратификацию — имитацию зимних условий, запускающую естественный механизм прорастания. Как объясняет садовод Венди Моултон из Epic Gardening, последовательность действий такая:

замочить косточку в воде на 1-2 дня;

поместить ее во влажный песок или опилки в герметичный контейнер;

оставить в холодильнике при температуре +2…+5°C на 60-90 дней.

В течение этого периода важно контролировать влажность среды. Если косточка растрескается или появится корешок — ее можно высаживать.

Когда сажать абрикос и как это правильно сделать

Оптимальное время для посадки — конец апреля или начало мая, когда температура почвы поднимается до +10°C. Выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветра, с легкой суглинистой или супесчаной почвой.

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Косточку углубляют на 5-7 см, поливают и мульчируют опилками или торфом. Важно поддерживать влажность почвы. Всходы обычно появляются через 20-30 дней.

Уход за молодым деревцем

В первый год саженцу необходим регулярный полив, без чрезмерного увлажнения. В фазе 3-4 настоящих листочков можно внести азотное удобрение.

На второй год формируют крону: оставляют один центральный проводник и 3-4 боковые ветви. Весной обязательно обрабатывают дерево бордоской жидкостью для профилактики грибковых заболеваний. Когда абрикос достигает высоты 1,5-2 метра — верхушку прищипывают, чтобы остановить рост вверх и активизировать развитие боковых побегов.

Когда ждать первых плодов

По словам Джеймса Джонса из GardeningGuru, абрикос из косточки начинает плодоносить на 3-5-й год. Однако стоит помнить, что характеристики плодов могут отличаться от материнского дерева. Чтобы сохранить сорт, после проращивания рекомендуется провести прививку от здорового дерева того же сорта.

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Если соблюдать основные правила ухода, такое дерево может жить 20-25 лет и регулярно давать урожай.

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