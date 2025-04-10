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Как вырастить апельсиновое дерево из косточки прямо на подоконнике
Апельсиновое деревце не только украсит ваш дом, но подарит атмосферу средиземноморского тепла. И, кто знает, возможно, со временем вы отведаете собственноручно выращенный плод.
Иметь дома настоящее апельсиновое дерево — не такая уж мечта. Обычная косточка из фрукта может дать начало маленькому цитрусовому саду в вашей квартире. Но удастся ли собрать урожай и как приблизить цветение растения?
Об этом сообщает Ukr.Media.
Апельсин — один из самых лояльных к домашним условиям среди цитрусовых. Его вырастить по силам даже начинающему. Но чтобы дерево не просто украшало подоконник, а еще и давало плоды, придется приложить немного больше усилий.
Будет ли плодоносить апельсин, выращенный из косточки?
Если посадить семена и просто регулярно поливать, дерево вырастет, но ждать урожая придется не менее 7–8 лет. Если же привить саженец от плодоносного апельсина, регулярно подкармливать, правильно обрезать и формировать крону, плоды могут появиться уже через 3-4 года.
Как подготовить семена к посадке
Выбирайте спелые, красивые апельсины — из них будут качественные семена.
Выберите большие, плотные, тяжелые косточки.
Хорошо промойте под проточной водой, очистив от мякоти.
Замочите семена в воде на сутки (можно с добавлением стимулятора роста, но это не обязательно).
Можно посадить несколько семян из разных плодов, чтобы сравнить, как они будут расти.
Почва и емкости
Для посадки подойдут одноразовые стаканчики или ящик, если семян много. Но стоит помнить — всходит апельсин очень хорошо, поэтому не стоит сеять слишком много, если не планируете ухаживать за десятком деревьев.
Купите специальную почву для цитрусовых или смешайте торф и садовую землю в соотношении 1:1.
На дно горшка уложите дренаж — подойдут мелкие камешки или пенопласт.
Заполните емкость землей, немного уплотнив ее.
Сделайте отверстие на глубину 2 см, посадите косточку и засыпьте ее.
Полейте теплой водой.
Микроклимат для прорастания
Горшок с семенами поставьте в теплое место — много света пока не нужно. Чтобы создать парниковый эффект, накройте горшок пластиковой бутылкой или пленкой, оставив воздухоотверстие.
Через 3–4 недели появятся первые ростки. Тогда их можно перенести в солнечное место. Если вы сажали зимой, желательно организовать дополнительную подсветку. Лучший период для посадки — весна, особенно март-апрель.
И еще немного советов:
После появления нескольких листиков пересадите сеянцы в отдельные горшки.
Формируйте крону — обрезка поможет деревцу расти равномерно.
Регулярно подкармливайте, особенно весной и летом.
Если хотите плоды — прививайте молодое деревце от уже плодоносного апельсина.
Когда на молодом побеге появляется 4–5 листочков, пришло время для первой пересадки. Делать это следует осторожно, не повредив нежные корни.
Первая пересадка: почему важен маленький горшок
Молодому деревцу не нужно много пространства – выберите небольшой горшок (примерно 10 см в диаметре). Излишняя влага в слишком большой емкости может привести к загниванию корней.
Субстрат для первой пересадки следует подготовить самостоятельно:
2 части садовой земли
1 часть песка
1 часть торфа
1 часть листового перегноя
Далее апельсин пересаживают раз в 2–3 года, постепенно увеличивая объем горшка на 2–3 см. Старые деревья (от 10 лет) пересаживать не стоит — лучше просто заменить верхний слой почвы.
Не забывайте о дренаже — он обязателен при каждой пересадке. Лучшее время для смены горшка — ранняя весна, пока растение еще не начало активно расти.
Уход за апельсином: свет, влажность и тепло
Апельсиновое дерево не очень привередливо, но некоторые условия следует соблюдать, чтобы оно росло крепким и здоровым:
Свет: дерево любит свет, но не прямые солнечные лучи. Идеальное место — хорошо освещенное, но без жесткого солнца. Не поворачивайте растение к свету резко — меняйте угол постепенно, не более 5 градусов в неделю.
Избегайте сквозняков: особенно в холодный сезон, когда растение становится более уязвимым.
Влажность воздуха: комфортная влажность — около 40%. В отопительный сезон поставьте горшок дальше от батарей. Сухой воздух приводит к сбросу листьев.
Полив: апельсин не любит избытка влаги. Поливать нужно умеренно, только когда верхний слой почвы подсох. Используйте мягкую воду — дождевую, талую или отстоянную.
Температурный режим: зимой — 12–15°C, весной — до 18°C, летом — регулярный полив, свежий воздух, защита от прямых солнечных лучей.
Подкормка для активного роста
Подкармливать дерево нужно дважды в месяц специальным удобрением для цитрусовых. Если хотите сделать подкормку самостоятельно, смешайте в 10 литрах воды по 20 г азотных, фосфорных удобрений и калийных солей. Один раз в месяц можно добавить в раствор немного марганцовки.
Когда прививать
Чтобы дерево начало плодоносить, через год после посадки его следует привить. Это значительно ускорит грядущее появление цветов и плодов.
Немного терпения — и вы соберете собственные апельсины
Домашнее апельсиновое дерево — не только декоративное украшение, но и возможность почувствовать настоящее садоводство в квартире. Главное — не торопиться, соблюдать основные правила ухода и создать растению комфортные условия. Уже через несколько лет оно отблагодарит вас зелеными листьями, нежным цветением и сочными плодами.
Раньше мы рассказывали, что будет с организмом, если есть апельсины каждый день.