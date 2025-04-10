Как вырастить апельсиновое дерево из косточки прямо на подоконнике

Цитрусовое дерево на подоконнике. / © Ukr.Media

Реклама

Иметь дома настоящее апельсиновое дерево — не такая уж мечта. Обычная косточка из фрукта может дать начало маленькому цитрусовому саду в вашей квартире. Но удастся ли собрать урожай и как приблизить цветение растения?

Об этом сообщает Ukr.Media.

Апельсин — один из самых лояльных к домашним условиям среди цитрусовых. Его вырастить по силам даже начинающему. Но чтобы дерево не просто украшало подоконник, а еще и давало плоды, придется приложить немного больше усилий.

Реклама

Будет ли плодоносить апельсин, выращенный из косточки?

Если посадить семена и просто регулярно поливать, дерево вырастет, но ждать урожая придется не менее 7–8 лет. Если же привить саженец от плодоносного апельсина, регулярно подкармливать, правильно обрезать и формировать крону, плоды могут появиться уже через 3-4 года.

Как подготовить семена к посадке

Выбирайте спелые, красивые апельсины — из них будут качественные семена.

Выберите большие, плотные, тяжелые косточки.

Хорошо промойте под проточной водой, очистив от мякоти.

Замочите семена в воде на сутки (можно с добавлением стимулятора роста, но это не обязательно).

Можно посадить несколько семян из разных плодов, чтобы сравнить, как они будут расти.

Почва и емкости

Пересадка апельсинового дерева. / © Ukr.Media

Для посадки подойдут одноразовые стаканчики или ящик, если семян много. Но стоит помнить — всходит апельсин очень хорошо, поэтому не стоит сеять слишком много, если не планируете ухаживать за десятком деревьев.

Купите специальную почву для цитрусовых или смешайте торф и садовую землю в соотношении 1:1.

На дно горшка уложите дренаж — подойдут мелкие камешки или пенопласт.

Заполните емкость землей, немного уплотнив ее.

Сделайте отверстие на глубину 2 см, посадите косточку и засыпьте ее.

Полейте теплой водой.

Микроклимат для прорастания

Горшок с семенами поставьте в теплое место — много света пока не нужно. Чтобы создать парниковый эффект, накройте горшок пластиковой бутылкой или пленкой, оставив воздухоотверстие.

Через 3–4 недели появятся первые ростки. Тогда их можно перенести в солнечное место. Если вы сажали зимой, желательно организовать дополнительную подсветку. Лучший период для посадки — весна, особенно март-апрель.

И еще немного советов:

После появления нескольких листиков пересадите сеянцы в отдельные горшки.

Формируйте крону — обрезка поможет деревцу расти равномерно.

Регулярно подкармливайте, особенно весной и летом.

Если хотите плоды — прививайте молодое деревце от уже плодоносного апельсина.

Когда на молодом побеге появляется 4–5 листочков, пришло время для первой пересадки. Делать это следует осторожно, не повредив нежные корни.

Первая пересадка: почему важен маленький горшок

Молодому деревцу не нужно много пространства – выберите небольшой горшок (примерно 10 см в диаметре). Излишняя влага в слишком большой емкости может привести к загниванию корней.

Субстрат для первой пересадки следует подготовить самостоятельно:

2 части садовой земли 1 часть песка 1 часть торфа 1 часть листового перегноя

Далее апельсин пересаживают раз в 2–3 года, постепенно увеличивая объем горшка на 2–3 см. Старые деревья (от 10 лет) пересаживать не стоит — лучше просто заменить верхний слой почвы.

Не забывайте о дренаже — он обязателен при каждой пересадке. Лучшее время для смены горшка — ранняя весна, пока растение еще не начало активно расти.

Уход за апельсином: свет, влажность и тепло

Апельсиновое дерево не очень привередливо, но некоторые условия следует соблюдать, чтобы оно росло крепким и здоровым:

Свет: дерево любит свет, но не прямые солнечные лучи. Идеальное место — хорошо освещенное, но без жесткого солнца. Не поворачивайте растение к свету резко — меняйте угол постепенно, не более 5 градусов в неделю.

Избегайте сквозняков: особенно в холодный сезон, когда растение становится более уязвимым.

Влажность воздуха: комфортная влажность — около 40%. В отопительный сезон поставьте горшок дальше от батарей. Сухой воздух приводит к сбросу листьев.

Полив: апельсин не любит избытка влаги. Поливать нужно умеренно, только когда верхний слой почвы подсох. Используйте мягкую воду — дождевую, талую или отстоянную.

Температурный режим: зимой — 12–15°C, весной — до 18°C, летом — регулярный полив, свежий воздух, защита от прямых солнечных лучей.

Подкормка для активного роста

Подкармливать дерево нужно дважды в месяц специальным удобрением для цитрусовых. Если хотите сделать подкормку самостоятельно, смешайте в 10 литрах воды по 20 г азотных, фосфорных удобрений и калийных солей. Один раз в месяц можно добавить в раствор немного марганцовки.

Когда прививать

Чтобы дерево начало плодоносить, через год после посадки его следует привить. Это значительно ускорит грядущее появление цветов и плодов.

Немного терпения — и вы соберете собственные апельсины

Домашнее апельсиновое дерево — не только декоративное украшение, но и возможность почувствовать настоящее садоводство в квартире. Главное — не торопиться, соблюдать основные правила ухода и создать растению комфортные условия. Уже через несколько лет оно отблагодарит вас зелеными листьями, нежным цветением и сочными плодами.

Раньше мы рассказывали, что будет с организмом, если есть апельсины каждый день.