Как вырастить арбузы даже в холодном климате: эксперты поделились четырьмя основными правилами

Как вырастить арбузы на огороде / © unsplash.com

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Выращивание арбузов в прохладных условиях — это особый вызов, ведь эта бахчевая культура естественно стремится к теплу и солнцу. Однако арбузы и дыни хорошо адаптировались к климату Украины и в благоприятных условиях, особенно в теплое лето, дают щедрые и сладкие урожаи.

Для многих садоводов остается удивительным то, что даже в дождливую и прохладную погоду можно получить богатый урожай бахчевых.

Обязательно укрывайте

Чтобы арбузы успели созреть до наступления холодов, их высевают на открытую почву еще в начале мая. Поскольку весенняя погода часто непредсказуема и возможны возвращение заморозков, сеянцы лучше защищать. Для этого над каждым ростком ставят обрезанную пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, образуя мини-парник. Основание такой “теплицы” засыпается песком и поливается теплой водой для создания оптимального микроклимата. Сверху над 1,5-литровой бутылкой можно дополнительно установить большую — 5-литровую, что обеспечивает надежную защиту от холодов.

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Правильная полива

Корни арбузов углубляются глубоко в почву. Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, корни могут загнить. Чтобы избежать этого, во время высева между рядами формируют борозды, которые наполняют водой — это способствует развитию корневой системы в сторону, а не вверх к избытку влаги.

Без контакта с почвой

После сильных дождей плоды лежащих непосредственно на земле арбузов рискуют загнить. Поэтому следует подложить под каждый арбуз деревянную дощечку, чтобы плоды не соприкасались с влажной землей.

Идеальное место

Арбузы лучше всего растут на открытых, солнечных участках с песчаным грунтом. Впрочем, в период созревания плодов им нужна легкая тень — ее можно создать с помощью картона или старых газет, прикрывая ими арбузы от чрезмерного солнца.

И еще один важный момент — обрезка. Если на кусте образовалось слишком много завязей, некоторые придется удалить, потому что они не успеют созреть, а уберут питательные вещества у других. Особенно в прохладное лето на одном кусте оставляют только 3–4 завязи, остальные аккуратно удаляют.

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