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Как вырастить арбузы даже в холодном климате: эксперты поделились четырьмя основными правилами
Многие убеждены, что арбузы — это исключительно южное растение. Однако практика садоводов свидетельствует о другом: даже в прохладных регионах можно получить сладкие и сочные арбузы. Важно лишь соблюдать несколько ключевых принципов выращивания.
Выращивание арбузов в прохладных условиях — это особый вызов, ведь эта бахчевая культура естественно стремится к теплу и солнцу. Однако арбузы и дыни хорошо адаптировались к климату Украины и в благоприятных условиях, особенно в теплое лето, дают щедрые и сладкие урожаи.
Для многих садоводов остается удивительным то, что даже в дождливую и прохладную погоду можно получить богатый урожай бахчевых.
Обязательно укрывайте
Чтобы арбузы успели созреть до наступления холодов, их высевают на открытую почву еще в начале мая. Поскольку весенняя погода часто непредсказуема и возможны возвращение заморозков, сеянцы лучше защищать. Для этого над каждым ростком ставят обрезанную пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, образуя мини-парник. Основание такой “теплицы” засыпается песком и поливается теплой водой для создания оптимального микроклимата. Сверху над 1,5-литровой бутылкой можно дополнительно установить большую — 5-литровую, что обеспечивает надежную защиту от холодов.
Правильная полива
Корни арбузов углубляются глубоко в почву. Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, корни могут загнить. Чтобы избежать этого, во время высева между рядами формируют борозды, которые наполняют водой — это способствует развитию корневой системы в сторону, а не вверх к избытку влаги.
Без контакта с почвой
После сильных дождей плоды лежащих непосредственно на земле арбузов рискуют загнить. Поэтому следует подложить под каждый арбуз деревянную дощечку, чтобы плоды не соприкасались с влажной землей.
Идеальное место
Арбузы лучше всего растут на открытых, солнечных участках с песчаным грунтом. Впрочем, в период созревания плодов им нужна легкая тень — ее можно создать с помощью картона или старых газет, прикрывая ими арбузы от чрезмерного солнца.
И еще один важный момент — обрезка. Если на кусте образовалось слишком много завязей, некоторые придется удалить, потому что они не успеют созреть, а уберут питательные вещества у других. Особенно в прохладное лето на одном кусте оставляют только 3–4 завязи, остальные аккуратно удаляют.