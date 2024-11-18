Как вырастить большой урожай зеленого лука на подоконнике: нужно сделать вот что

Если правильно выбрать посадочный материал, то зеленого пера будет в разы больше.

Зимой очень хочется домашней зелени, ведь она такая душистая и сочная, не такая, как из магазина. И ее достаточно легко вырастить на своем подоконнике, главное, знать несколько нюансов. Рассказываем, как правильно выращивать зеленый лук на подоконнике, чтобы лакомиться своей зеленью до самой весны.

Как правильно выбрать посадочный материал, чтобы зеленого пера было много

Некоторые считают, если выбрать большую луковицу, то пера будет больше, чем из обычной. Однако это не совсем так.

Для того, чтобы с луковицы взять как можно больше зелени, ее размер не так уж важен. Надо, чтобы посадочный материал имел несколько зачатков, из которых будут расти перья. Это легко определить, необходимо сделать следующее. Возьмите нож и срежьте верхнюю часть луковицы, если там два-три зачатка, лук выпустит максимальное количество пера.

Выберите для посадочного материала неповрежденные уже прорастающие луковицы. Если таковой нет, можно замочить любую на полчаса в горячей воде. Затем снимите с луковиц верхний слой шелухи и обрежьте верхушки, пенек должен быть размером с полтора сантиметра.

Как выращивать зеленый лук на подоконнике: пошаговая инструкция

Найдите пластиковую емкость такого размера, чтобы она уместилась на вашем подоконнике. Приготовьте субстрат: смешайте в одинаковых порциях почву и песок, можно купить готовый в магазине. Засыпьте субстрат в приготовленную емкость, тщательно разровняйте землю и полейте водой. Высадите луковицы не слишком глубоко на достаточном расстоянии друг от друга. Лук любит тепло, поэтому старайтесь держать его там, где температура 25 градусов. Регулярно поливайте почву, чтобы она не пересыхала.

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