Как вырастить чеснок размером в кулак: что положить в лунку во время посадки

Чтобы урожай чеснока порадовал, нужно соблюдать определенные правила.

Как вырастить крупный чеснок — общие советы

Весной готовим грядки для посадки чеснока. Перед этим готовим грунт, вносим удобрения. Делимся лайфхаками, которые помогут вырастить чеснок большим и здоровым.

Подготовьте почву – позаботьтесь, чтобы грядка была промульчированной.

Обработайте зубчики чеснока порошком борной кислоты и хорошо перемешайте, чтобы все зубчики были опудрены. Благодаря борной кислоте зубчики чеснока будут активно расти.

Чеснок, как и остальные культуры, требуют удобрения. При перекапывании почвы вносим перегной и суперфосфат. Эти удобрения содержат макроэлементы. А при внесении золы непосредственно в лунки растения еще получают микроэлементы. Древесная зола представляет собой натуральное удобрение, которое, кроме фосфора, калия, магния, содержит такие микроэлементы как сера, марганец, железо и другие. А чеснок отзывчив на микроэлементы, поэтому чеснок вырастет большим и здоровым.

Когда чеснок начнет прорастать, почву следует рыхлить и регулярно поливать. Молодое растение нуждается в увлажнении раз в неделю. А после формирования головки чеснока можно поливать раз в месяц.

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