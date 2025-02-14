Как вырастить крепкую рассаду капусты, чтобы не болела и дала богатый урожай

Если следовать этим простым советам, вы сможете вырастить рассаду, которая будет устойчива к болезням и резким перепадам температур.

В феврале опытные хозяева уже высевают рассаду капусты, чтобы в апреле успеть пересадить ее в открытый грунт. Это ведь лучшее время для ее укоренения и роста. Рассказываем, как правильно сеять семена капусты, как подготовить почву и как ухаживать за рассадой, чтобы получить максимально большой урожай.

Как правильно высевать семена капусты на рассаду: пошаговая инструкция

Подготовка. Если семена уже обработаны, их можно высевать без подготовки и закаливания. А если вы самостоятельно собирали посевной материал, его лучше подготовить к посеву. Сначала семена капусты нужно продезинфицировать. Заверните его в марлю и опустите в горячую воду на 15 минут. Температура воды должна быть не более 65 градусов. Затем семена нужно закалить, чтобы рассада не боялась заморозков. Положите семена капусты на нижнюю полку в холодильник на сутки. Подготовка почвы. Если нет магазинной смеси, ее можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять в равных частях торф, дерновую землю и компост. Чтобы рассада сходила лучше и росла крепкой, следует добавить в грунт комплексное минеральное удобрение – на 1 килограмм земли одна столовая ложка подкормки. Высев. Возьмите емкость с отверстиями внизу для дренажа, подойдут ящики, горшки, пластиковые или торфяные стаканчики. В грунте сделайте борозды глубиной до 1 см на расстоянии 3 см друг от друга. Высейте семена на расстоянии 3 сантиметра, присыпьте землей и слегка уплотните пальцами. Затем полейте грунт и накройте емкости пленкой или полиэтиленом. Ящики с рассадой следует держать в теплом месте.

Как ухаживать за рассадой капусты

Первые всходы должны появиться уже через 7-9 дней. Тогда нужно снять плёнку с ящиков и поставить рассаду в прохладное место на 5-7 дней. Следует учитывать, что температура не должна быть ниже 12 градусов, также должно быть достаточно солнечного света.

Через 21 день рассаду нужно пересадить в отдельные стаканчики, если она сидит в одной емкости. Если в стакане несколько саженцев, их тоже нужно рассадить, слабые можно убрать.

Поливать рассаду капусты следует по мере высыхания почвы. Капуста любит свежий воздух, поэтому после полива ее можно смело выставлять на балкон, когда среднесуточная температура составит 12 градусов.

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