Как вырастить море огурцов только на пяти растениях: полная технология посадки в мешках

Огурцы в мешках

Выращивание огурцов обычно ассоциируется с длинными грядками, занимающими много места. Однако существует методика, позволяющая получить колоссальный урожай только из пяти кустов, используя вертикальное пространство и особый способ посадки, отмечают эксперты. Секрет заключается в использовании полиэтиленовых пакетов без дна, что превращает каждое растение в мощную автономную станцию по производству плодов.

Создание высокой грядки: пакеты и субстрат

Технология начинается с подготовки места. Вместо того чтобы копать лунки в земле, на участок устанавливают плотные пакеты (мешки) объемом 20–30 литров, в которых предварительно полностью отрезают дно. Их ставят непосредственно на садовую почву, что дает корням возможность со временем прорасти вглубь, но основная жизнь растения сосредотачивается внутри мешка.

Особое внимание уделяется наполнению пакета. Это должна быть не просто земля, а «взрывная» смесь перегноя, торфа и рыхлой садовой почвы. Такая конструкция работает как термос, земля в пакете прогревается солнцем гораздо быстрее, чем окружающая почва, что дает огурцам невероятный толчок к росту в первые недели. Высокий борт пакета также служит надежным барьером для улиток, часто уничтожающих молодые посевы на уровне земли.

Как удаление пасынков влияет на количество плодов

Чтобы пять кустов не превратились в непроходимые джунгли без плодов, эксперты советуют придерживаться строгой схемы формования. Все начинается с полного ослепления нижней зоны. Что это значит? На высоте до 50 сантиметров (примерно первые 4–5 листьев) удаляются абсолютно все завязи и боковые отростки. Растение должно направить всю энергию на укрепление ствола, а не на первые мелкие огурцы.

Когда стебель поднимается выше, применяется ярусная система прищипывания боковых побегов.

В нижней части (выше зоны ослепления) боковые побеги прищипывают после первого листа — там оставляют только один огурчик.

В средней части побеги прищипывают после второго листа (два огурца).

На верхушке можно оставлять по три-четыре листа. Такая схема обеспечивает идеальное освещение каждого уголка растения и предотвращает застой влажного воздуха, берегущего огурцы от болезней.

Питание и стимуляция огурцов для длительного плодоношения

Поскольку пять растений работают «за двадцать», они нуждаются в особом уходе. Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой прямо в пакет, чтобы корни всегда оставались в тепле. Для поддержания сил растения раз в неделю производят подкормку органическими растворами или травяными настоями, поскольку ограниченный объем земли в пакете быстро истощается.

Самый главный стимул для растения — это постоянный сбор плодов. Чем чаще вы снимаете зеленцы, тем больше гормонов роста выделяет куст для закладки новой завязи. Если же оставить на ветке хотя бы одного гиганта на семена, растение воспримет это как финал своей миссии и начнет желтеть. Систематический сбор урожая, удаление старых листьев снизу и теплый полив позволяют этим пяти кустам плодоносить до самых заморозков, снабжая вас свежими овощами ежедневно.

