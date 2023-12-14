Как вырастить огурцы на подоконнике: через месяц уже получите щедрый урожай

Выращивать огурцы зимой в квартире можно на подоконнике или лоджии, если она у вас утеплена и температура там не опускается ниже 17 градусов.
Домашний огород на подоконнике – это не только полезно, но и невероятно дешево. Ведь сколько всего зимой можно выращивать дома: салаты, лук, микрозелень, обычную зелень и даже огурцы. Свои огурцы будут намного вкуснее, чем из магазина, и будут стоить копейки. Вам понадобится приобрести только семена. Рассказываем, как вырастить богатый урожай огурчиков на своем подоконнике.
Какие сорта огурцов можно выращивать на подоконнике
Не все сорта огурцов можно выращивать в помещении. Все огурцы делятся на три сорта: зимне-весенние, весенне-летние и летне-осенние. Сорт следует выбирать по тому, на какой стороне у вас находятся окна квартиры или дома.
Для выращивания на подоконнике лучше всего подойдут сорта, которые начинают созревать через 35 дней после появления всходов. Так как в квартире отсутствуют насекомые-опылители, следует выбирать гибридные сорта огурцов, у которых без опыления появляются женские цветы. Это такие:
- аванс F1,
- апрельский F1,
- дружная семейка F1,
- кукушка F1.
Как подготовиться к посадке огурцов на подоконнике
- Емкость. Нужны широкие контейнеры, так как корневая система огурца растет вширь больше, чем вглубь. Перед использованием контейнера или ящика промойте его мылом.
- Почва. Для выращивания овощей можно использовать покупную почву. Это может быть субстрат, предназначенный для тыквенных культур или комнатных цветов. Если вы производите самостоятельно смесь, то нужно взять в равных количествах огородную землю, компост и дерн. Но перед использованием смеси ее нужно обеззаразить от бактерий. Положите почву в горячую духовку и удержите там в течение получаса, это убьет все болезнетворные микроорганизмы.
- Проращивание семян. Многие перед посадкой проращивают семена, так они скорее всходят – уже на второй-третий день после посева.
Как правильно сеять огурцы для выращивания на подоконнике
- На дно контейнера или ящика уложите дренажный слой.
- Почву насыпьте чуть-чуть не доходя до верха емкости. При росте культуры подсыпайте землю, это будет положительно влиять на развитие корневой системы.
- Полейте грунт, когда впитается вода, сейте семена на глубину полтора-два сантиметра на расстоянии 15 см.
- Для создания тепличных условий накройте ящик прозрачной пленкой и поставьте его в теплое место. Для произрастания огурцов нужна температура 25-27 градусов.
- После появления восхождений снимите пленку, а емкость поставьте на светлый подоконник, температура должна быть 18-25 градусов.
Как ухаживать за огурцами на подоконнике
- Освещение. Огурцам требуется освещение до 15 часов в сутки. Достичь таких условий можно с помощью специальной фитолампы или обычной светодиодной. Установите лампу над саженцами на высоте 40 см и поднимайте вверх по мере их роста. Утром лампу включайте на 12-15 часов, а вечером выключайте.
- Тепло. Огурцам требуется тепло и отсутствие сквозняков. Поэтому следует утеплить окна в случае необходимости.
- Полив. Огурцы нужно поливать и опрыскивать, потому что они любят влагу. Поливать огурцы лучше по утрам водой комнатной температуры.
- Подкормка. Огурцы нужно регулярно подкармливать. Первая подкормка производится через 2 недели после восхождения. Чтобы помочь огурцам нарастить зеленую массу, им нужен азот, можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Вторая подкормка производится, когда огурцы начинают цвести. Здесь культуре нужны подкормки на основе калия. В период созревания плодов следует сделать третью подкормку на основе фосфора и калия. Поэтому необходимо внести в почву 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.
- Формирование огурцов. Из огурцов, растущих на подоконнике, необходимо сформировать один стебель и вывести его вверх. Когда огурец вырастет высоко, нужно удалить верхушку и усы. Они забирают все питательные вещества, которые должны идти на рост плода.
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