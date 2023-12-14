Как вырастить огурцы на подоконнике: через месяц уже получите щедрый урожай

Выращивать огурцы зимой в квартире можно на подоконнике или лоджии, если она у вас утеплена и температура там не опускается ниже 17 градусов.

Домашний огород на подоконнике – это не только полезно, но и невероятно дешево. Ведь сколько всего зимой можно выращивать дома: салаты, лук, микрозелень, обычную зелень и даже огурцы. Свои огурцы будут намного вкуснее, чем из магазина, и будут стоить копейки. Вам понадобится приобрести только семена. Рассказываем, как вырастить богатый урожай огурчиков на своем подоконнике.

Какие сорта огурцов можно выращивать на подоконнике

Не все сорта огурцов можно выращивать в помещении. Все огурцы делятся на три сорта: зимне-весенние, весенне-летние и летне-осенние. Сорт следует выбирать по тому, на какой стороне у вас находятся окна квартиры или дома.

Для выращивания на подоконнике лучше всего подойдут сорта, которые начинают созревать через 35 дней после появления всходов. Так как в квартире отсутствуют насекомые-опылители, следует выбирать гибридные сорта огурцов, у которых без опыления появляются женские цветы. Это такие:

аванс F1,

апрельский F1,

дружная семейка F1,

кукушка F1.

Как подготовиться к посадке огурцов на подоконнике

Емкость. Нужны широкие контейнеры, так как корневая система огурца растет вширь больше, чем вглубь. Перед использованием контейнера или ящика промойте его мылом.

Нужны широкие контейнеры, так как корневая система огурца растет вширь больше, чем вглубь. Перед использованием контейнера или ящика промойте его мылом. Почва. Для выращивания овощей можно использовать покупную почву. Это может быть субстрат, предназначенный для тыквенных культур или комнатных цветов. Если вы производите самостоятельно смесь, то нужно взять в равных количествах огородную землю, компост и дерн. Но перед использованием смеси ее нужно обеззаразить от бактерий. Положите почву в горячую духовку и удержите там в течение получаса, это убьет все болезнетворные микроорганизмы.

Для выращивания овощей можно использовать покупную почву. Это может быть субстрат, предназначенный для тыквенных культур или комнатных цветов. Если вы производите самостоятельно смесь, то нужно взять в равных количествах огородную землю, компост и дерн. Но перед использованием смеси ее нужно обеззаразить от бактерий. Положите почву в горячую духовку и удержите там в течение получаса, это убьет все болезнетворные микроорганизмы. Проращивание семян. Многие перед посадкой проращивают семена, так они скорее всходят – уже на второй-третий день после посева.

Как правильно сеять огурцы для выращивания на подоконнике

На дно контейнера или ящика уложите дренажный слой. Почву насыпьте чуть-чуть не доходя до верха емкости. При росте культуры подсыпайте землю, это будет положительно влиять на развитие корневой системы. Полейте грунт, когда впитается вода, сейте семена на глубину полтора-два сантиметра на расстоянии 15 см. Для создания тепличных условий накройте ящик прозрачной пленкой и поставьте его в теплое место. Для произрастания огурцов нужна температура 25-27 градусов. После появления восхождений снимите пленку, а емкость поставьте на светлый подоконник, температура должна быть 18-25 градусов.

Как ухаживать за огурцами на подоконнике

Освещение. Огурцам требуется освещение до 15 часов в сутки. Достичь таких условий можно с помощью специальной фитолампы или обычной светодиодной. Установите лампу над саженцами на высоте 40 см и поднимайте вверх по мере их роста. Утром лампу включайте на 12-15 часов, а вечером выключайте.

Огурцам требуется освещение до 15 часов в сутки. Достичь таких условий можно с помощью специальной фитолампы или обычной светодиодной. Установите лампу над саженцами на высоте 40 см и поднимайте вверх по мере их роста. Утром лампу включайте на 12-15 часов, а вечером выключайте. Тепло. Огурцам требуется тепло и отсутствие сквозняков. Поэтому следует утеплить окна в случае необходимости.

Огурцам требуется тепло и отсутствие сквозняков. Поэтому следует утеплить окна в случае необходимости. Полив. Огурцы нужно поливать и опрыскивать, потому что они любят влагу. Поливать огурцы лучше по утрам водой комнатной температуры.

Огурцы нужно поливать и опрыскивать, потому что они любят влагу. Поливать огурцы лучше по утрам водой комнатной температуры. Подкормка. Огурцы нужно регулярно подкармливать. Первая подкормка производится через 2 недели после восхождения. Чтобы помочь огурцам нарастить зеленую массу, им нужен азот, можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Вторая подкормка производится, когда огурцы начинают цвести. Здесь культуре нужны подкормки на основе калия. В период созревания плодов следует сделать третью подкормку на основе фосфора и калия. Поэтому необходимо внести в почву 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.

Огурцы нужно регулярно подкармливать. Первая подкормка производится через 2 недели после восхождения. Чтобы помочь огурцам нарастить зеленую массу, им нужен азот, можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Вторая подкормка производится, когда огурцы начинают цвести. Здесь культуре нужны подкормки на основе калия. В период созревания плодов следует сделать третью подкормку на основе фосфора и калия. Поэтому необходимо внести в почву 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия. Формирование огурцов. Из огурцов, растущих на подоконнике, необходимо сформировать один стебель и вывести его вверх. Когда огурец вырастет высоко, нужно удалить верхушку и усы. Они забирают все питательные вещества, которые должны идти на рост плода.

Читайте также:

Дома всегда будет царить порядок: как надолго сохранить чистоту и свежесть после уборки

Пора доставать удобрения: эти комнатные растения не зацветут без зимних подкормок.

Тюль станет белее снега: поможет копеечное средство, которое есть на каждой кухне.