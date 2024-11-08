Как вырастить опята на участке: шесть способов, чтобы осенью иметь свежие грибы под рукой

Опята – настоящие лесные дары осени. Но эти грибы можно выращивать у себя на даче, в огороде и даже дома.
Существует шесть эффективных методов выращивания опят своими руками:
- в мешках в погребе;
- на бревнах;
- в теплице;
- в банке;
- на пеньках;
- спорами.
Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.
В погребе в мешках
Очень важно все помещение перед высадкой продезинфицировать. Помните, что вентиляция в погребе должна быть эффективной в течение всего года, а зимой еще и необходимо обеспечить отопление.
- шелуха семян;
- измельченную солому;
- деревянные опилки;
- листья деревьев;
- блоки с субстратом.
Растительные ингредиенты нужно залить горячей водой и оставить на 12 часов для дезинфекции от плесени и вредителей. в погребе на полках.
Через три дня не забудьте сделать в мешках надрезы (5-6 см длиной). Уже через 14-20 дней вы увидите, что грибы прорастают через эти надрезы. 16 градусов.
Как вырастить опята на бревне
Опята можно выращивать не только на улице, но и помещении, если создать для них температуру от 10 до 25 градусов. Для выращивания лучше всего подойдет бревно из лиственницы. 200-500 мм. Если вы нашли сухое бревно, то предварительно замочите ее в воде на три дня, а затем дайте лишней жидкости стечь.
В бревне вырежьте отверстия 1-4 см размером. темное место. Опята появятся уже через 3-4 месяца при температуре. 20 градусов. Можно положить бревно на балконе, но вам понадобится поддерживать достаточную влажность.
В теплице
По уровню влаги и температуре воздуха теплицы или парники идеально подходят для выращивания опят. Разместите здесь бревна, поленья и пни, в которых не забудьте сделать небольшие отверстия, куда помещается мицелий грибов. Не забывайте регулярно увлажнять насаждения, чтобы поддерживать необходимый уровень влаги.
Как вырастить опята в банках
Если у вас нет приусадебного участка, этот способ выращивания подойдет лучше всего, ведь банки можно разместить, например, на балконе. сутки, а затем отожмите лишнюю влагу и уплотните.
Банку следует стерилизовать в горячей воде, чтобы грибы не заразились плесенью. Когда смесь остынет, в ней делают отверстия до дна банки и помещают в них грибной мицелий. высыхание увлажняют). Поставьте банку в темное и влажное место.
Через месяц грибница начнет расти, но грибы можно будет собирать через 15-20 дней после этого.
Выращивание на пнях
На пеньки грибы высаживают обязательно в тёплое, но не жаркое время года., чтобы предотвратить его пересыхание.
Как разводить опята споровым способом
Выбирайте шляпки грибов темно-коричневого цвета снизу, они уже перезрели в емкость, залейте на один день чистой водой. Не вынимая из воды, разотрите в руках и процедите. участке. Лучше выбрать те, которые имеют углубления или зарубки. мхом или влажными опилками. Спорам нужно время для прорастания и грибы могут появиться через 1-2 года.
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