Как вырастить редиску сладкой и крепкой:10 секретов от опытных огородников

Редис является неприхотливым корнеплодом, вырастить которого по силам любому начинающему огороднику. Но есть ошибки, о которых могут не знать огородники и которые могут значительно испортить вкус редиса, из-за которых он может вырасти пустым, горьким, пойти в стрелки. Рассказываем о них.

Хорошее освещение. Для редиса, как и для большинства культур нужен солнечный свет с утра до вечера.

Выбирайте качественные семена редиса. Рекомендуется отобрать или купить семена диаметром не менее 2,5 мм, мелкие семена часто дают некачественные корнеплоды и более подвержены стрелке.

Кислотность и состав почвы. Лучшим для корнеплода будет суглинистая, влагоемкая почва с нейтральным pH. Она должна быть удобрен за год до этого органическими удобрениями и хорошо обработанной, пушистой. Если много песка, почва будет быстро высыхать, поэтому лучше добавить в грунт торф, перегной, компост.

Посев редиски в борозды. Распушите почву и сделайте бороздки глубиной около 1 см. Соблюдайте расстояние между бороздками 20 см. Полейте их, высейте семена и засыпайте почвой.

Сейте редис, оставляя 2-3 см между растениями. Загущение может привести к горечи. Если посевы засеяны очень густо, прорежьте посевы через 5-6 дней после всходов, это не только сделает редис сладкой, но и крупной.

Подкормка редиса. Перед посевом внесите золу и комплексное минеральное удобрение. Но будьте очень осторожны с удобрениями – добавление свежей органики может привести к тому, что редис останется пустым внутри.

Всходы, которые появились опудривают золой или смесью золы и табачной пыли, в пропорции один к одному для отпугивания вредителей.

Подкармливайте редис при необходимости. Если листья побледнели, срочно подкормите растения комплексным удобрением быстрого приготовления.

Поддерживайте постоянную влажность почвы. Наиболее частой причиной горечи редиса является ее недостаточный полив. Когда влаги в почве мало, в корнеплоде сразу же начинает выделяться горчичное масло, от которого редис становится горьким. Регулярно поливайте растения и мульчуйте сухим торфом или перегноем, чтобы предотвратить образование корки.