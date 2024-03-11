Как вырастить редиску сладкой и крепкой:10 секретов от опытных огородников

Все секреты, которые помогут вырастить сладкую, сочную и упругую редиску
Редис является неприхотливым корнеплодом, вырастить которого по силам любому начинающему огороднику. Но есть ошибки, о которых могут не знать огородники и которые могут значительно испортить вкус редиса, из-за которых он может вырасти пустым, горьким, пойти в стрелки. Рассказываем о них.
Как вырастить вкусный редис
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Хорошее освещение. Для редиса, как и для большинства культур нужен солнечный свет с утра до вечера.
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Выбирайте качественные семена редиса. Рекомендуется отобрать или купить семена диаметром не менее 2,5 мм, мелкие семена часто дают некачественные корнеплоды и более подвержены стрелке.
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Кислотность и состав почвы. Лучшим для корнеплода будет суглинистая, влагоемкая почва с нейтральным pH. Она должна быть удобрен за год до этого органическими удобрениями и хорошо обработанной, пушистой. Если много песка, почва будет быстро высыхать, поэтому лучше добавить в грунт торф, перегной, компост.
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Посев редиски в борозды. Распушите почву и сделайте бороздки глубиной около 1 см. Соблюдайте расстояние между бороздками 20 см. Полейте их, высейте семена и засыпайте почвой.
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Сейте редис, оставляя 2-3 см между растениями. Загущение может привести к горечи. Если посевы засеяны очень густо, прорежьте посевы через 5-6 дней после всходов, это не только сделает редис сладкой, но и крупной.
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Подкормка редиса. Перед посевом внесите золу и комплексное минеральное удобрение. Но будьте очень осторожны с удобрениями – добавление свежей органики может привести к тому, что редис останется пустым внутри.
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Всходы, которые появились опудривают золой или смесью золы и табачной пыли, в пропорции один к одному для отпугивания вредителей.
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Подкармливайте редис при необходимости. Если листья побледнели, срочно подкормите растения комплексным удобрением быстрого приготовления.
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Поддерживайте постоянную влажность почвы. Наиболее частой причиной горечи редиса является ее недостаточный полив. Когда влаги в почве мало, в корнеплоде сразу же начинает выделяться горчичное масло, от которого редис становится горьким. Регулярно поливайте растения и мульчуйте сухим торфом или перегноем, чтобы предотвратить образование корки.
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Вовремя убирайте урожай редиса. Следующей причиной после недостаточного полива, почему редис печет, является время ее уборки. Если корнеплоды перезрели, они будут горчить.
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