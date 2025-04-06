Как вырастить салат на грядке: когда и как правильно сажать, чтобы иметь хороший урожай

Листья салата. / © Credits

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Листовый салат – растение, которое можно посадить как в горшке на подоконнике, так и на грядках. В открытый грунт можно сажать семена или рассаду. Впрочем, делать это нужно, когда земля хорошо прогреется, а вероятность заморозков будет минимальной.

Как и когда правильно сажать салат читайте в материале ТСН.ua.

Когда сажать салат

Прежде чем сажать салат в открытый грунт, следует дождаться, чтобы прогрелась земля. Эта росла боится заморозков. Ранние сорта высаживать апреле-мае, а среднеспелые и поздние – – от апреля и вплоть до середины июня.

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Огородники советуют салат высевать заново, удаляя с корнем старые растения. Благодаря этому в течение лета можно получить урожай. Обычно после посадки собирать урожай можно уже через 25–35 дней.

Где сажать салат

Что касается места посадки, то лучше будет грядка на солнце, без затенений. Если в прошлом году там были посажены, росли бобовые, помидоры, огурцы или картофель, то это будет идеально. Снизится риск поражений вредителями и болезнями.

Как сажать салат

За день-два до посадки салата, скопайте почву. Сделайте параллельные бороздки глубиной примерно сантиметр или поменьше на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Высейте семена с интервалом примерно 5 см, присыпьте землей и полейте. Грядки можно прикрыть пленкой до появления всходов, если температура воздуха не слишком высока. Когда первая зелень вылезет из под земли, ее можно проредить, если посадка получилась очень плотной.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать с клубникой весной, чтобы не потерять урожай.