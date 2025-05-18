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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как вырастить щедрый урожай картофеля без прополки и окучивания: полезный лайфхак

Как сэкономить свои силы и время на уходе за картофелем и получить богатый урожай больших клубней: метод выращивания, о котором никто не знает.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сажать картофель, чтобы не полоть и не окучивать

Как сажать картофель, чтобы не полоть и не окучивать / © Pixabay

Каждый хозяин знает, что получение большого урожая овощей не обходится без тщательного ухода за ними. Особенно это касается картофеля, который нужно не только полоть, но еще и окучивать, на что тратится куча усилий. Однако есть секретный метод выращивания клубней, который позволит сэкономить кучу времени на уходе за культурой и при этом получить тройной урожай крупного картофеля. Об этом пишет ресурс novyny.live со ссылкой на украинский YouTube-канал «Корисне TV».

Какой секретный метод посадки картофеля, не требующий прополки и окучивания

Речь идет о способе посадки картофеля под солому. Таким образом, картофель растет в органической среде, питается необходимыми полезными веществами, что способствует повышению урожая.

В чем секрет такого метода? Солома — это органика, которая перегнивая, обогащает почву необходимыми полезными микроэлементами, что непосредственно влияет на повышение ее плодородия.

А благодаря толстому слою соломы у сорняков нет возможности прорастать, потому что им не хватает солнечного света. Поэтому участок с картофелем можно вообще не полоть.

К тому же, солома покрывает клубни, защищая их от света, поэтому нет необходимости окучивать картофель. Этот метод посадки картофеля можно считать самым лучшим, ведь от него только одни преимущества. Можно забыть о прополке и окучивании и использовать это время на более приятные вещи, например, на отдых.

Какие преимущества способа посадки картофеля под солому

  • Так как солома не позволяет прорастать сорнякам, полоть картошку нет нужды.

  • Благодаря методу посадки под солому клубни не обнажаются, поэтому их можно не окучивать.

  • Солома во время своего перепревания обогащает почву, делая ее более рыхлой и плодородной.

  • Благодаря природному мульчированию картофель защищен от вредителей.

  • При минимальных усилиях можно получить максимальный урожай.

Как правильно сажать картофель под солому: пошаговая инструкция

Во время посадки картофеля таким способом следует придерживаться нескольких простых рекомендаций.

  • Подготовка посевного материала. Лучше брать проросший картофель, чтобы он быстрее взошел. Перед посадкой следует обработать клубни препаратом от вредителей и болезней.

  • Формирование грядок. Лунки нужно копать глубиной около 10 сантиметров, на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Междурядье должно быть до 30 сантиметров.

  • Посадка. В лунки положите по картофелине побегами вверх. Можно добавить древесную золу, чтобы защитить клубни от вредителей. Слегка присыпьте картофель небольшим слоем почвы. Это поможет защитить его от света и обеспечит удержание влаги.

  • Укрытие соломой. Затем участок с картофелем нужно накрыть соломой, слой должен составлять 10 сантиметров. При росте картофеля нужно добавлять солому, чтобы поддерживать необходимую толщину слоя.

  • Полив. Можно полить грядку сразу после посадки картофеля или перед укрытием вымочить солому в воде.

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Количество просмотров
391
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