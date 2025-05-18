Как вырастить щедрый урожай картофеля без прополки и окучивания: полезный лайфхак

Как сажать картофель, чтобы не полоть и не окучивать / © Pixabay

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Каждый хозяин знает, что получение большого урожая овощей не обходится без тщательного ухода за ними. Особенно это касается картофеля, который нужно не только полоть, но еще и окучивать, на что тратится куча усилий. Однако есть секретный метод выращивания клубней, который позволит сэкономить кучу времени на уходе за культурой и при этом получить тройной урожай крупного картофеля. Об этом пишет ресурс novyny.live со ссылкой на украинский YouTube-канал «Корисне TV».

Какой секретный метод посадки картофеля, не требующий прополки и окучивания

Речь идет о способе посадки картофеля под солому. Таким образом, картофель растет в органической среде, питается необходимыми полезными веществами, что способствует повышению урожая.

В чем секрет такого метода? Солома — это органика, которая перегнивая, обогащает почву необходимыми полезными микроэлементами, что непосредственно влияет на повышение ее плодородия.

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А благодаря толстому слою соломы у сорняков нет возможности прорастать, потому что им не хватает солнечного света. Поэтому участок с картофелем можно вообще не полоть.

К тому же, солома покрывает клубни, защищая их от света, поэтому нет необходимости окучивать картофель. Этот метод посадки картофеля можно считать самым лучшим, ведь от него только одни преимущества. Можно забыть о прополке и окучивании и использовать это время на более приятные вещи, например, на отдых.

Какие преимущества способа посадки картофеля под солому

Так как солома не позволяет прорастать сорнякам, полоть картошку нет нужды.

Благодаря методу посадки под солому клубни не обнажаются, поэтому их можно не окучивать.

Солома во время своего перепревания обогащает почву, делая ее более рыхлой и плодородной.

Благодаря природному мульчированию картофель защищен от вредителей.

При минимальных усилиях можно получить максимальный урожай.

Как правильно сажать картофель под солому: пошаговая инструкция

Во время посадки картофеля таким способом следует придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Подготовка посевного материала. Лучше брать проросший картофель, чтобы он быстрее взошел. Перед посадкой следует обработать клубни препаратом от вредителей и болезней.

Формирование грядок. Лунки нужно копать глубиной около 10 сантиметров, на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Междурядье должно быть до 30 сантиметров.

Посадка. В лунки положите по картофелине побегами вверх. Можно добавить древесную золу, чтобы защитить клубни от вредителей. Слегка присыпьте картофель небольшим слоем почвы. Это поможет защитить его от света и обеспечит удержание влаги.

Укрытие соломой. Затем участок с картофелем нужно накрыть соломой, слой должен составлять 10 сантиметров. При росте картофеля нужно добавлять солому, чтобы поддерживать необходимую толщину слоя.

Полив. Можно полить грядку сразу после посадки картофеля или перед укрытием вымочить солому в воде.