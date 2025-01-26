Как вырастить сладкие и большие арбузы: советы опытных огородников

Для богатого урожая арбузов нужно выбирать подходящее место и правильное удобрение, тогда плоды будут большими и сладкими, как мед.

Где лучше сажать арбузы, чтобы собрать богатый урожай вкусных сладких плодов

Для баштана лучше выбрать место, где много солнца и нет сквозняков. Нельзя сажать арбузы в тени, потому что они будут болеть, а плоды не будут расти, будут маленькими и невкусными.

Арбузы любят легкую песчаную и супесчаную почву. Культуру нужно регулярно поливать, поэтому об этом следует помнить. Главное, не заливать арбузы, потому что загниют корни. Поливать баштан лучше всего утром или вечером, днем нельзя этого делать, потому что испекутся листья от прямых солнечных лучей.

Чтобы арбузы росли сладкими и крупными, их нужно регулярно подкармливать и следить за тем, чтобы не было резких перепадов температуры. За неделю до уборки урожая полив арбузов нужно прекратить, чтобы плоды не потеряли своего сладкого вкуса.

Каким удобрением подкормить участок для арбузов

Перед посевом арбузов на участке нужно подкормить почву комплексными удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор. В лунки можно добавлять смесь следующих ингредиентов:

нитроаммофоска;

древесная зола;

перегной.

К каждой лунке положите по две-тре семечки на глубину до 5 см, сверху семечки посыпьте органикой и полейте. Затем следует накрыть посевы пленкой, после схода арбузов снимите ее и замульчуйте почву опилками или соломой. Таким образом, внутри будет удерживаться влага.

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