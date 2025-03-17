Как вырастить сладкую красную свеклу: для этого вам понадобится соль

Красная свекла – это очень популярный, полезный и вкусный овощ, поэтому украинские хозяева обязательно высаживают его на своих огородах.

Если вы хотите, чтобы красная свекла выросла сладкой, для этого не нужно каких-то специальных навыков или дорогих подкормок. Достаточно взять соль или пепел – и корнеплод вырастет большим и очень сладким. Рассказываем, как подкормить свеклу солью и пеплом, чтобы она была в разы слаще.

Как правильно подкормить красную свеклу, чтобы она выросла большой и сладкой

Солевой раствор. Чтобы сделать подкормку для повышения сахаристости свеклы, нужно взять столовую ложку соли и растворить в ведре воды (10 литров). Крайне важно не переборщить с солью, потому что ее избыток может погубить свеклу. Первый раз свеклу нужно полить раствором в период, когда корнеплод начинает округляться, а в последний раз – за 30 дней до сбора урожая.

Чтобы сделать подкормку для повышения сахаристости свеклы, нужно взять столовую ложку соли и растворить в ведре воды (10 литров). Крайне важно не переборщить с солью, потому что ее избыток может погубить свеклу. Первый раз свеклу нужно полить раствором в период, когда корнеплод начинает округляться, а в последний раз – за 30 дней до сбора урожая. Древесный пепел также повышает сахаристость свеклы, потому что он содержит достаточное количество бора. Свеклу после прореживания необходимо обильно посыпать пеплом. Если у вас нет древесной золы, можно полить корнеплоды раствором бора. На стадии развития культуры – 4-5 листьев, произведите подкормку раствором борной кислоты из расчета 4 грамма средства на 10 литров воды. Такую подкормку можно делать только один раз.

также повышает сахаристость свеклы, потому что он содержит достаточное количество бора. Свеклу после прореживания необходимо обильно посыпать пеплом. Если у вас нет древесной золы, можно полить корнеплоды раствором бора. На стадии развития культуры – 4-5 листьев, произведите подкормку раствором борной кислоты из расчета 4 грамма средства на 10 литров воды. Такую подкормку можно делать только один раз. Коровяк. После прореживания на 5 день свеклу нужно обязательно подкормить коровяком, чтобы культура не болела и быстро росла. Одну часть коровяка необходимо развести девятью частями воды и полить грядку. Так корнеплод сформирует большие сладкие шары.

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