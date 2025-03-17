Как вырастить сладкую красную свеклу: для этого вам понадобится соль

Красная свекла – это очень популярный, полезный и вкусный овощ, поэтому украинские хозяева обязательно высаживают его на своих огородах.
Если вы хотите, чтобы красная свекла выросла сладкой, для этого не нужно каких-то специальных навыков или дорогих подкормок. Достаточно взять соль или пепел – и корнеплод вырастет большим и очень сладким. Рассказываем, как подкормить свеклу солью и пеплом, чтобы она была в разы слаще.
Как правильно подкормить красную свеклу, чтобы она выросла большой и сладкой
- Солевой раствор. Чтобы сделать подкормку для повышения сахаристости свеклы, нужно взять столовую ложку соли и растворить в ведре воды (10 литров). Крайне важно не переборщить с солью, потому что ее избыток может погубить свеклу. Первый раз свеклу нужно полить раствором в период, когда корнеплод начинает округляться, а в последний раз – за 30 дней до сбора урожая.
- Древесный пепел также повышает сахаристость свеклы, потому что он содержит достаточное количество бора. Свеклу после прореживания необходимо обильно посыпать пеплом. Если у вас нет древесной золы, можно полить корнеплоды раствором бора. На стадии развития культуры – 4-5 листьев, произведите подкормку раствором борной кислоты из расчета 4 грамма средства на 10 литров воды. Такую подкормку можно делать только один раз.
- Коровяк. После прореживания на 5 день свеклу нужно обязательно подкормить коровяком, чтобы культура не болела и быстро росла. Одну часть коровяка необходимо развести девятью частями воды и полить грядку. Так корнеплод сформирует большие сладкие шары.
Читайте также:
5 лучших сортов яблок для украинского сада: хорошо рожают и долго хранятся
Что нужно обязательно посадить у огурцов, чтобы защитить их от жары и вредителей
Смешайте эти два средства и нанесите на ванну: через 10 минут сантехника будет как новая