Как вырастить смородину из веточки: размножение растения черенками весной

Размножение смородины черенками

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Размножение смородины с помощью черенков — это проверенный и эффективный способ получения новых растений, позволяющий садоводам сохранить все сортовые качества любимого куста.

Как размножить смородину весной

Лучшим периодом для этого вида размножения считается ранняя весна — обычно это март или первые недели апреля, когда почки на ветвях еще не успели распуститься, но кусты уже вышли из зимнего покоя и готовы к вегетации.

Заготовка черенков

Черенки нарезают из однолетних побегов, которые по толщине напоминают карандаш — обычно это веточки диаметром от 6 до 10 миллиметров. Очень важно выбирать для этого здоровые, невредимые побеги, без следов грибковых заболеваний или подмерзания. Обычно для заготовки выбирают выросшие в предыдущем сезоне ветви, поскольку именно они имеют наибольший потенциал для укоренения.

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Длина каждого черенка должна составлять примерно 15–20 сантиметров, и желательно, чтобы на каждом из них было не менее четырех-пяти живых почек.

Важным этапом является правильная нарезка черенков — верхний срез нужно сделать наискось, примерно на 1,5–2 сантиметра выше последней верхней почки — это поможет избежать загнивания. Нижний срез, напротив, выполняют прямым и размещают его непосредственно под нижней почкой.

После нарезки черенки рекомендуется на несколько часов замочить в воде, а еще лучше обработать стимулятором роста корней, например, таким как «Корневин», что значительно повышает вероятность образования корневой системы.

Посадка в открытый грунт

Когда черенки готовы, их высаживают в предварительно подготовленную открытую почву. Выбирают хорошо освещенный участок с плодородной, структурированной и рыхлой почвой, которая не застаивает воду.

Сажать черенки следует под углом примерно 45 градусов, погружая в землю так, чтобы над поверхностью оставалось только две почки, тогда как остальные должны оказаться под землей. При этом между черенками оставляют расстояние примерно 15–20 сантиметров, а между рядами — около полуметра, чтобы молодые растения имели простор для роста.

После посадки землю вокруг каждого черенка тщательно уплотняют и щедро поливают водой комнатной температуры. Чтобы сберечь влагу и защитить нижние почки от пересыхания или промерзания, сверху посадки присыпают тонким слоем сухой земли или мульчи.

Еще один совет опытных садоводов — располагать посаженные черенки так, чтобы их верхушки смотрели на север, ведь при таком размещении все части побегов будут получать одинаковое количество света, что способствует равномерному развитию.

Альтернативный метод: воздушный отвод

В случаях, когда обычный способ укоренения ветви непосредственно в землю является сложным или невыполнимым из-за особенностей строения куста, существует альтернативный и достаточно эффективный метод воздушного укоренения.

Для применения этого метода вам понадобится выбрать здоровую, молодую ветку, отличающуюся достаточной гибкостью, чтобы ее можно было аккуратно согнуть, не повредив.

Далее следует подготовить пластиковые стаканчики. В дни каждого из этих стаканчиков необходимо сделать небольшое отверстие, диаметр которого должен быть достаточным для того, чтобы через него можно было пропустить выбранную ветку. Следующим шагом является разрезка стаканчика сбоку, начиная от края и заканчивая у сделанного отверстия в дни. Этот разрез позволит вам осторожно, не травмируя ветку, надеть стаканчики на нее.

Размножение смородины по вытряным выдведением

Образовавшуюся конструкцию необходимо заполнить питательным и влажным субстратом, например, смесью торфа, перегноя и песка. Важно поддерживать постоянную влажность этого субстрата, периодически его увлажняя.

Чтобы предотвратить случайное смещение или вскрытие созданной конструкции, стаканчики можно зафиксировать. Для этого можно использовать изоляционную ленту или мягкую проволоку, осторожно обмотав ими стаканчики вокруг ветки.

Приблизительно через шесть-восемь недель вы сможете наблюдать появление молодых корешков, которые станут заметными сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика. Это свидетельствует об успешном укоренении ветви. На этом этапе ветку можно аккуратно отрезать чуть ниже уровня нижнего стаканчика. Теперь у вас есть самостоятельный саженец с развитой корневой системой, который готов к пересадке в открытый грунт на постоянное место или в отдельный горшок для дальнейшего роста.