Как вырастить тюльпаны среди зимы в воде: 5 шагов до замечательного букета
Как вырастить тюльпаны среди зимы? Очень легко, в воде
Выращивание тюльпанов в воде — это простой способ создать весеннее настроение в доме в любое время года. Этот метод позволяет наблюдать за всем процессом развития растения, от появления первых корешков до яркого цветения.
Как утверждают специалисты, для успеха вам понадобятся здоровые и крепкие луковицы без повреждений, прозрачная стеклянная емкость, чистая вода комнатной температуры и светлое, но холодное место (оптимально 10-15°C). И в 5 шагах вы получите отличный результат.
Пять шагов к домашнему цветнику в воде
Подготовьте луковицы тюльпанов. Выберите только здоровые и крепкие луковицы, на которых нет плесени или повреждений. Осмотрите их пристально: если они уже начали прорастать, это полностью допустимо для водяного выращивания. Для лучшей стойкости прислоните плоскую сторону луковицы к стенке выбранной емкости.
2Возьмите прозрачную емкость Выберите чистую стеклянную вазу или банку. Прозрачный контейнер позволит наслаждаться эстетикой роста корней и легче контролировать уровень воды. Убедитесь, что сосуд достаточно массивный, чтобы выдержать вес будущего цветка.
Разместите тюльпаны в воде. Заполните дно емкости декоративными камнями, гравием или стеклянными бусинами. Выложите луковицы сверху и налейте воду так, чтобы она касалась их основания, но не погружала их полностью. Помните, что избыток влаги на теле луковицы может привести к ее гниению.
Ухаживайте за растениями правильно Следите за уровнем воды и заменяйте ее каждые несколько дней, чтобы она оставалась свежей и прозрачной. Поставьте вазу в темное и прохладное помещение сроком от 4 до 6 недель для активного развития корней. По истечении этого периода перенесите цветы на солнечное место, чтобы стимулировать появление бутонов.
Наслаждайтесь результатом Наблюдайте за появлением первых побегов и раскрытием цветов. Если стебли начинают сильно наклоняться в сторону, регулярно поворачивайте вазу в окно или используйте подвязку. Когда тюльпаны отцветут, вы можете заменить их новыми луковицами и начать процесс снова.